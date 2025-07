Juventus, con l'Udinese possono arrivare 10 assenze! Quale può essere l'undici di Tudor oggi

Rischiavano di esserci 9 assenze, a Roma, e l'emergenza non era mai sembrata così stringente. Con l'Udinese, stavolta, si contano addirittura 10 giocatori attualmente non a disposizione per Igor Tudor. Una formazione, praticamente. E incredibilmente forte, se si pensa a Bremer e Thuram, all'importanza di Pierre Kalulu in questo momento in questa difesa. Insomma: "undici più cinque ci saranno", come dice il mister. Ma sarà complicato allestire una Juventus competitiva per la partita più delicata della stagione.

LE ASSENZE - Iniziamo la conta, allora. Per la sfida dello Stadium mancherà certamente Pierre Kalulu, che avrà probabilmente due giornate di squalifica per lo stesso concetto dell'assenza di Yildiz; come il francese, salteranno la prossima partita Nicolò Savona (siamo a due terzi della difesa titolare dell'Olimpico) e poi Khephren Thuram, l'uomo più in forma di tutti. Da valutare inoltre le condizioni di Alberto Costa, uscito coi crampi e per il quale al momento non sono previsti ulteriori esami, prima di posare gli occhi su due situazioni molto spinose. La prima: l'infiammazione di Koopmeiners sarà passata o comunque contenuta? L'elongazione di Cambiaso a che punto è? Per il primo c'è fiducia, per il secondo un po' meno. Ma la settimana è lunga e soprattutto è decisiva.

CHI RECUPERA - Si è rivisto Federico Gatti, intanto, e andrà a comporre con Veiga la coppia dei centrali. Se non ha grosse alternative, Tudor infatti può tornare a quattro dietro, oppure rendere Locatelli il suo perno centrale lì dietro, magari con DouglasLuiz in mezzo insieme a McKennie in mezzo. Fantasiose ipotesi, ad oggi. Tornerà però Yildiz, e allora davanti si potrà rivedere un po' di fantasia, e magari anche di brio per Nico Gonzalez, tra i peggiori in campo all'Olimpico. Avere tuttavia Koopmeiners sarebbe un vero game changer per Tudor: gli garantirebbe di fare un 3-4-2-1 simile al 3-5-2 di ieri sera. Difficilmente però l'olandese sarà arruolabile dal 1'.

L'IPOTESI - Proviamo dunque a buttare giù un'ipotesi di formazione più o meno credibile, e partiamo facilmente da Michele Di Gregorio e dalle sue ultime prodezze.Senza rinunciare alla retroguardia a 3, al momento Tudor ha a disposizione Gatti, Locatelli e Veiga, con Alberto Costa e Weah sugli esterni. Centrocampo a 2 con McKennie e Douglas Luiz, davanti Nico Gonzalez e Yildiz a supporto di uno tra Kolo Muani e Vlahovic, con il primo favorito.Non benissimo.