Juventus, il mercato può cambiare drasticamente con o senza Thiago Motta: i nuovi rischiano il taglio

Dilemma dei dilemmi: è più facile rifare una rivoluzione oppure cambiare comandante? Risposta altamente scontata, ma neanche troppo per la Juventus. E' che le delusioni sul mercato sono così tante che diventa complicato, a fine febbraio, immaginare un futuro per quei colpi che sembravano strabilianti e invece, di strabiliante, c'è stato solo l'insuccesso. Praticamente impossibile da prevedere, soprattutto con quest'impatto in negativo.

PARTITA SIMBOLO - Ecco, se c'è una partita che si fa presto simbolica, è proprio Juve-Empoli di Coppa Italia: l'errore sul gol subito nasce daNico Gonzalez, mentre Teun Koopmeiners sembra vittimo di un servizio di Scherzi a Parte, solo che il jingle non parte. Cosa fare? Anzi: cosa farne? Perché la gestione di Motta ha reso abbastanza evidente il fatto che continuare a puntare su di loro - su Koop, in particolare - non stia portando davvero da nessuna parte. E che ci sia bisogno di un cambio drastico, testa o coda, ma comunque qualcosa dovrà necessariamente cambiare.

RIVOLUZIONI - Non sarà un mercato facile, il prossimo. Sarà proprio un mercato complicato. La Juve sarà impegnata con tanti riscatti, tra quelli obbligatori (tra questi c'è pure quello di Nico Gonzalez) e quelli già scelti, da Kalulu alla clausola rescissoria da pagare per Francisco Conceicao. Inevitabilmente, tutto passerà dalla guida tecnica e per questo ogni cosa si fa più incerta, più in bilico, più difficile. Se fosse andato tutto come preventivato, nell'idea di Giuntoli ci sarebbe stato da fare "solo" l'ultima rivoluzione prima di avere una Juventus a sua immagine e speranza: quella in attacco. Con l'addio di Vlahovic da allestire, e giocatori tanto forti quanto sostenibili da inserire.

COSA CAMBIA? - Tutto in standby. Ragionamenti compresi. Non su Dusan, sia chiaro. Su tutto il resto però praticamente sì, perché una possibile e nuova guida tecnica potrebbe avere idee diverse da quelle già concordate con Thiago, per il quale una squadra idealmente sarebbe stata costruita con un percorso piuttosto netto. Alt: non è detto le macerie di oggi non possano ricomporsi e diventare una roba tipo Kintsugi, la tecnica di riparazione giapponese che consiste nell'incollare i frammenti di un oggetto rotto con della polvere d'oro. Dipenderà da come finirà la stagione. Dipenderà dagli atteggiamenti visti, e perciò analizzati.

CHI RISCHIA - Tutti sono chiamati a dare di più. Ma qualcuno è chiamato a dare tutto per non restare vittima di un taglio che potrebbe essere sanguinoso. I nomi? Facili, facilissimi: Koopmeiners e Nico Gonzalez, coi relativi rischi di minusvalenza; naturalmente, Douglas Luiz e i suoi problemi fisici. Totale? 150 milioni dell'ultimo mercato. Oggi in evidente bilico, perché non si può ottenere meno del minimo quando a loro si è dato il massimo. Sotto tutti i punti di vista.