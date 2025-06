Juventus, Conceicao a rischio per il Manchester City

La Juventus si prepara per la terza e ultima partita della fase a gironi del Mondiale per Club, contro il Manchester City la squadra di Igor Tudor si gioca il primo posto del gruppo. E potrebbe farlo senza una pedina importante: Francisco Conceicao.

CONCEICAO A PARTE - L'esterno portoghese infatti, nella mattinata di Orlando, ha iniziato l'allenamento con il resto dei compagni agli ordini di Tudor ma, dopo pochi minuti, ha proseguito con un lavoro differenziato a parte. Un segnale questo che lascia dubbi sul suo possibile impiego dal primo minuto contro il City di Guardiola.

LE CONDIZIONI DI CONCEICAO - Le condizioni di Conceicao, evidenzia Ilbianconero.com, non preoccupano particolarmente, ma lo staff tecnico bianconero valuterà fino all'ultimo se rischiarlo in una partita in cui, comunque, la qualificazione è già in tasca. Possibile dunque che Tudor decida di lasciarlo a riposo, preservandolo per gli ottavi di finale.

CHI PUO' SOSTITUIRE CONCEICAO - Chi potrebbe giocare al posto di Conceicao? Al momento il favorito sembra essere Teun Koopmeiners, che potrebbe garantire qualità ed equilibrio tra le linee. Un ruolo più avanzato che l'olandese ha già dimostrato di poter interpretare, nonostante le difficoltà evidenti avute in questa stagione: l'ex Atalanta può offrire soluzioni sia in costruzione che negli inserimenti.

L'alternativa è Nico Gonzalez, che potrebbe essere schierato come uno dei due trequartisti oppure come esterno destro. Posizione questa in cui nelle ultime uscite ha giocato Alberto Costa, che potrebbe però partire dalla panchina per lasciare spazio all'argentino, in un'ottica di rotazioni.