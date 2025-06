Juventus, Conceicao ko: quando torna e quante partite salta

Apprensione in casa Juventus: il tecnico Thiago Motta, rimasto alla Continassa per lavorare col gruppo di giocatori non convocati dalle varie Nazionali d’appartenenza, ha dovuto rinunciare, nella giornata di oggi in seguito all'allenamento mattutino, a Francisco Conceiçao, che si è fermato per infortunio.

INFORTUNIO MUSCOLARE - L'esterno portoghese si è fermato nel corso della prima seduta odierna dopo aver sofferto un infortunio muscolare. Dopo essere stato sottoposto ai canonici esami strumentali di rito al JMedical, per capire l'entità del problema, è stata evidenziata lesione dei muscoli peronieri. Il giocatore lusitano sarà rivalutato tra 10 giorni.

QUANDO TORNA E QUANTE PARTITE SALTA - Dalle prime valutazioni effettuate in giornata, è molto difficile che il lusitano di proprietà del Porto possa recuperare per l’Empoli, alla ripresa dopo la sosta. La sensazione è che sia a rischio anche il debutto in Champions League contro il PSV Eindhoven. A questo punto, dopo gli esami, diventa complesso anche un rientro per il big match contro il Napoli di Antonio Conte, in programma il 21 settembre. Più probabile che si possa rivederlo in campo il 28 per la sfida al Genoa o per la trasferta a Lipsia del 2 ottobre.