Juventus, Conceicao oggi è meglio di Sancho: uno esclude l'altro

Francisco Conceicao o Jadon Sancho: uno esclude l'altro per la Juventus. Difficilmente infatti avremo modo di vedere entrambi i giocatori vestire la maglia bianconera nella stagione 2025/26. Per ruolo, caratteristiche tecniche e opportunità di mercato è probabile che almeno uno dei due sarà allenato da Igor Tudor nella prossima stagione, quasi impossibile che lo siano entrambi. Partiamo innanzi tutto dall'analisi delle due situazioni, ad oggi.

CONCEICACO - L'esterno offensivo portoghese, classe 2002, è arrivato alla Juventus in prestito oneroso (10 milioni comprensivi di bonus) ma per riscattare interamente il suo cartellino occorre versare altri 30 milioni nelle casse dei portoghesi, ovvero l'intero ammontare della clausola rescissoria. La Juventus, tramite la regia di Jorge Mendes, vorrebbe limare tale cifra e trovare l'accordo con il Porto sulla base di un esborso inferiore a questi fatidici 30 milioni. Uno scenario che, evidentemente, non scalda il club lusitano, il quale pretende il pagamento totale della clausola rescissoria.

SANCHO - Per quanto riguarda Jadon Sancho, classe 2000, invece, la Juventus ha completato tutti gli step necessari in maniera piuttosto lineare. Mentre la concorrenza tendeva gradualmente a defilarsi, vedasi interesse non concretizzatosi di Napoli e Fenerbahce, i bianconeri facevano passi avanti, intavolando discorsi piuttosto approfonditi con il Manchester United, proprietario del cartellino. L'intesa, di fatto, c'è già: i 25 milioni di euro richiesti dai Red Devils rappresentano un investimento alla portata della Vecchia Signora, mentre l'ostacolo maggiore è rappresentato dall'ingaggio dell'inglese che in quel di Manchester percepisce un ingaggio di 15 milioni netti. Un dettaglio non di poco conto e sul quale sarà necessario discutere e trovare un punto d'incontro. Altrimenti si farebbe veramente dura.

MEGLIO CONCEICAO - Detto delle due situazioni, cerchiamo di capire, dal punto di vista tecnico e ambientale, quale dei due giocatori sarebbe più necessario alla Juventus. Guardando ai numeri, nella stagione 2024-25 Sancho ha giocato 41 partite nel suo prestito al Chelsea, segnando 5 goal, mentre Conceicao nel suo anno di prestito alla Juventus ha disputato 39 match, realizzando 7 reti. In media, quindi, leggermente meglio il portoghese. Allargando il discorso alla carriera, Sancho con i club ha un bilancio di 285 partite e 60 goal, mentre Conceicao ha un bottino di 187 partite e 28 goal. In questo caso, quindi, meglio l'inglese, al netto del fatto che ha due anni in più.

Ampliando il panorama, la sensazione è che Sancho il meglio lo abbia dato nel primo strepitoso periodo al Borussia Dortmund, dal 2017 al 2021, quando sembrava destinato a diventare una stella di prima grandezza del calcio internazionale. Nelle fasi successive, al Manchester United nel 2021-23, ancora al Dortmund nel 2023-24 e al Chelsea nel 2024-25, l'esterno britannico si è un po' perso, non ritrovando la brillantezza e la scioltezza dei primi anni di carriera. Non è detto che Sancho non riesca a tornare a quei livelli, e naturalmente glielo auguriamo, ma in un confronto a distanza con Conceicao la riflessione è che quest'ultimo sia invece in ascesa e che il meglio lo debba ancora dare. Pur con qualche infortunio di troppo, il figlio d'arte ha disputato comunque una stagione di crescita e maturazione rispetto agli anni trascorsi al Porto e all'Ajax, realizzando anche goal pesanti e decisivi, come quelli al Lipsia e all'Inter. In più, Conceicao ha già fatto un anno di rodaggio in Italia, cosa non semplice in tanti casi per chi arriva dall'estero, e ha dimostrato di trovarsi bene nell'ambiente e nello spogliatoio bianconeri. Tutti motivi per cui, ad oggi, la sua conferma sarebbe preferibile all'arrivo di Sancho (l'ultimo Sancho) per la Juventus. Certo che se poi l'inglese tornasse quello dei primi anni di carriera, allora non ci sarebbe confronto e non ci sarebbero dubbi...

