Juventus, Conceiçao può restare per il Mondiale per Club: c'è solo un nodo da sciogliere

La Juventus e il Porto hanno un'intesa, e Francisco Conceição ne sarà parte integrante. L'esterno portoghese, arrivato in bianconero la scorsa estate in prestito secco, sarà regolarmente nella rosa della Juventus per il Mondiale per Club 2025. Del resto, la proroga del prestito è già stata pattuita con i Dragões in vista della competizione FIFA che si disputerà negli Stati Uniti tra giugno e luglio.

PATTO - Conceição è stato uno dei volti più interessanti dell’ultima sessione di mercato, arrivato certamente con l’etichetta di talento da valorizzare, ma con (attualmente) un grosso punto di domanda sul futuro. La Juventus ha lavorato con il Porto in piena sintonia, impostando sin da subito un percorso che terminerà a luglio, seppur formalmente non sancito. La seconda parte di stagione, dopo l’inserimento e la crescita visti nella prima, si completerà con il grande evento estivo del Mondiale per Club. E il futuro? Resistono, i dubbi. Ma l’accordo tra le due società è chiaro: Conceição rimarrà a Torino anche per la rassegna statunitense.

UN NODO - L’unica variabile che potrebbe cambiare il quadro riguarda lo stesso Chico. Ad oggi, il giocatore è contento dell'esperienza italiana, ma non ha ancora ricevuto comunicazioni sull'eventuale permanenza o meno in futuro. Nel caso in cui il club non decidesse di far proseguire la sua avventura a Torino, potrebbe essere lui a chiedere il ritorno al Porto alla naturale scadenza del contratto, per poi valutare con calma e con altre proposte la prossima avventura. Ma la Juventus non ha dubbi: la proroga è stata già definita, lo terrebbe molto volentieri a bordo per gli USA.

I RAPPORTI - Non va dimenticato che il canale tra Juventus e Porto è rimasto sempre molto attivo, anche per via dell'ottimo rapporto tra le dirigenze. L’operazione Conceição, costruita su basi di fiducia, ne è la dimostrazione. Al pari dell'affare Djalò. La proroga del prestito è il segnale di una volontà comune di proseguire nel progetto, con l’eventualità - difficile, ma non esclusa - di trasformare il prestito in un acquisto definitivo nell'estate 2025. Il futuro a lungo termine, come spesso accade, dipenderà anche e in particolare da quello della guidatecnica. Dovesse rimanere Tudor, sarebbe molto complicato trovargli un posto...