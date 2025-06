Juventus, Conceicao vuole tornare al Porto: bianconeri su Adeyemi

Francisco Conceicao potrebbe lasciare la Juventus dopo una sola stagione a Torino. Il portoghese, approdato a Torino la scorsa per 7 milioni di euro più 3 di bonus legati alla qualificazione in Champions, può essere acquistato per una cifra pari a 30 milioni di euro. Un affare che in inverno sembrava cosa fatta, ma che poi, complici l'andamento della stagione bianconera e il rendimento del classe 2002 si molto raffreddato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, fino a dicembre Cristiano Giuntoli aveva già un accordo di massima con il Porto, ma il suo rendimento è calato nel 2025 finché con l'arrivo di Igor Tudor è stato relegato ai margini della squadra. I colloqui con i lusitani si sono quindi interrotti e lo stesso Chico ha manifestato l'intenzione di tornare alla base, per poi eventualmente prendere altre strade.

RISPUNTA ADEYEMI - Per quanto riguarda invece il prossimo mercato in entrata della Juventus, torna a fare capolino il nome di Karim Adeyemi, destinato a essere uno dei profili più cercati e chiacchierati della prossima sessione di trattative. Adeyemi in questo momento si sta giocando con il suo Borussia Dortmund la qualificazione alla prossima Champions League: sabato l'ultima chance per i gialloneri di ottenere un pass, senza il quale anche il futuro del 23enne di Monaco potrebbe cambiare.

È almeno un anno, del resto, che il classe 2002 tedesco manifesta a giorni alterni l'intenzione di salutare la Germania. Tanto che la scorsa estate la stessa Juventus aveva trovato un'intesa di massima con l'entourage del ragazzo, prima di scontrarsi con le richieste del club. E tanto che il Napoli, perso Kvaratskhelia, a gennaio aveva trovato un accordo persino definitivo con il Borussia, per 40 milioni di euro circa, salvo incassare poi il diniego di Adeyemi stesso.

LA CONCORRENZA - Come riportato da Tuttosport, alla vigilia della nuova finestra di mercato Juventus e Napoli restano in posizione privilegiata, attente a decifrare le intenzioni del giocatore e le mosse del Borussia Dortmund sul fronte europeo. La concorrenza internazionale non manca, come dimostra l'interesse concreto del Chelsea. Dal canto suo, Adeyemi continua a mettersi in mostra per attirare nuovi estimatori: con 12 goal e 9 assist in 2.130 minuti giocati finora, si conferma tra i giovani più incisivi nei top campionati europei, contribuendo direttamente a una rete ogni 101 minuti.

