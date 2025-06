Juventus, confermato il tentativo per Inzaghi: il retroscena

Sono ore febbrili quelle che vivendo l'Inter, due giorni dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint Germain a Monaco di Baviera. In particolare, in questo momento tutto ruota intorno alla figura dell'allenatore, con Simone Inzaghi e il club, nella figura del presidente Beppe Marotta, del ds Piero Ausilio e dei rappresentanti di Oaktree, attesi per domani a un vertice chiarificatore. Il Mondiale per club e il mercato incombono e l'Inter, secondo la strategia di Marotta, non può iniziare la stagione con un allenatore che andrà in scadenza fra un anno, il 30 giugno del 2026. Dal canto suo, Inzaghi deve capire se ha ancora le motivazioni per allungare la sua esperienza all'Inter, vagliando al contempo le altre offerte che gli stanno arrivando e che lo stesso allenatore, pochi giorni prima della finale di Champions, ha ammesso di avere.

JUVE SU INZAGHI: OFFERTA CONFERMATA - In Arabia, ad esempio, dicono che la firma di Inzaghi con l’Al Hilal sia imminente e che il contratto sia pronto. Meno certezze sulle cifre, si oscilla fra i 30 e i 50 milioni all’anno. Secondo Corriere.it, è "quanto basta per un paio di anni detox, per poi ributtarsi a testa bassa in una nuova fase della carriera: senza disdegnare in futuro una squadra come la Juventus, che nelle settimane scorse ha fatto un sondaggio sull’allenatore dell’Inter, avendone intercettato il malumore". Il Corriere prosegue: "Simone, che ha un altro anno di contratto e che quindi martedì sarebbe atteso alle discussioni su un rinnovo secondo il «galateo» marottiano, che non prevede di iniziare una stagione con un allenatore in scadenza, è indeciso. Nessuna scelta sarà presa a cuor leggero «ma per il bene dell’Inter», qualsiasi cosa voglia dire".

INZAGHI-JUVE: IDEA DI GIUNTOLI - Anche Tuttosport rivela un particolare del tentativo della Juventus per Inzaghi: secondo il quotidiano torinese, Cristiano Giuntoli, prima di essere sollevato dall’incarico, ha fatto un sondaggio con Tullio Tinti (agente di Inzaghi), ma l’abboccamento, fatto per capire le coordinate della possibile trattativa, si è fermato in un binario morto dopo che a Torino è stata rinnovata l’area tecnica.

JUVENTUS, CHE CAOS - Viene confermato quindi il tentativo messo in atto dalla Juventus, e rivelato la scorsa settimana dal Messaggero. Un tentativo che, da una parte, evidenzia quanto il lavoro di Inzaghi sia apprezzato anche fuori dall'Inter, e dall'altro fa capire ancor di più le difficoltà che il club bianconero sta affrontando nella definizione del nome dell'allenatore che dovrà guidare la squadra nella stagione 2025-26 e successive: dal no di Conte a quello di Gasperini, passando per il tentativo per Inzaghi e gli altri nomi usciti (Marco Silva e Bruno Genesio gli ultimi), fino alla conferma di Igor Tudor, il cui contratto con la qualificazione alla Champions è stato prolungato automaticamente fino al 30 giugno 2026 (con la possibilità per la Juventus di recedere entro fine luglio pagando una penale di un milione di euro).

