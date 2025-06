Juventus, conferme per Marco Silva: contatti con Comolli

Continua il casting in casa Juventus per decidere chi sarà il prossimo allenatore. Tante le candidature emerse negli ultimi giorni dopo che sono saltati prima l'arrivo di Antonio Conte e poi quello di Gian Piero Gasperini, un nome in particolare è accostato sempre più ai bianconeri: quello di Marco Silva, spinto dall'imminente arrivo di Damien Comolli in dirigenza.

Il tecnico portoghese classe 1977 ha appena concluso la sua quarta stagione alla guida del Fulham chiudendo all'11esimo posto in Premier League, il suo profilo è entrato in orbita juventina con l'avvicinamento dell'ormai ex presidente del Tolosa alla Vecchia Signora, uno sponsor che può giocare un ruolo chiave.

JUVE, CONTATTI MARCO SILVA-COMOLLI - Marco Silva infatti è particolarmente apprezzato da Comolli, che nei prossimi giorni sarà ufficializzato nella dirigenza bianconera e ha già mosso i primi passi: secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono stati dei contatti con Jorge Mendes, agente che cura gli interessi del tecnico portoghese. L'ex allenatore del Wolverhampton, peraltro, non è un nome nuovo per la Juventus, perché già Cristiano Giuntoli qualche giorno fa aveva avuto dei contatti con il potente procuratore per lui.

I DUE NO DI MARCO SILVA - La Juventus non è l'unica squadra in corsa per Marco Silva. Nei giorni era arrivata un'offerta da parte dell'Al-Hilal, ma il tecnico portoghese ha rifiutato preferendo restare in Europa per motivi familiari. Piace anche al Tottenham con cui ci sono stati alcuni incontri, ma nelle ultime ha preso quota la possibilità di una permanenza di Ange Postecoglou sulla panchina degli Spurs.

IN CORSA ANCHE PIOLI - Marco Silva non è il solo allenatore valutato dalla Juventus. Resta in corsa anche Stefano Pioli, reduce dall'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Nassr e già contattato indirettamente. Il tecnico parmigiano dalle parti della Continassa è apprezzato per vari motivi: piace per la capacità di plasmare squadre giovani e per la sua conoscenza dell’ambiente bianconero, dove giocò negli anni ’80 accanto a leggende come Michel Platini, conosce bene il campionato è sa già vincere, come testimonia lo Scudetto vinto alla guida del Milan nel 2022.

La Juve non dimentica nemmeno Igor Tudor, subentrato in corsa a Thiago Motta e riuscito nella missione di centrare la qualificazione in Champions League: dovrebbe restare almeno fino al Mondiale per Club, come previsto dal contratto, e in questi mesi ha guadagnato consensi. Più defilate altre suggestioni come Roberto Mancini e Bruno Genesio.