Juventus, confronto teso tra Elkann e Giuntoli: licenziamento comunicato prima dell'omaggio alle vittime dell'Heysel

Ribaltone in casa Juventus: John Elkann azzera subito la dirigenza, l'avventura di Cristiano Giuntoli dura meno di due anni e ora cambia tutto.

Sono ore turbolente alla Continassa, l'interruzione anticipata del rapporto con il Managing Director Football è ormai in arrivo ed è stata presa da Elkann in persona. Nelle prossime ore, forse già in giornata, verrà ufficializzato il divorzio e con lui usciranno di scena i suoi principali collaboratori: Giuseppe Pompilio e Stefano Stefanelli.

JUVE, VIA GIUNTOLI DOPO DUE STAGIONI: HA DECISO ELKANN

Non è bastata la qualificazione alla Champions League conquistata all'ultima giornata, ma dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport arrivano ulteriori dettagli sulla separazione.

CONFRONTO TESO ELKANN-GIUNTOLI - La scelta forte l'ha presa John Elkann, che nella giornata di ieri ha voluto informare personalmente Cristiano Giuntoli: in mattinata, si legge su Gazzetta, è andato in scena un confronto teso tra i due, nel quale Elkann a comunicato a Giuntoli il licenziamento immediato. La scelta è arrivata dopo lunghe e approfondite riflessioni sulla possibilità di far coesistere i vecchi e i nuovi manager, ma alla fine la Vecchia Signora ha optato per il nuovo ciclo con il club che sarà affidato a Damien Comolli (che ha appena lasciato la presidenza del Tolosa per diventare il direttore generale della Juve) e Giorgio Chiellini, che avrà un ruolo sempre più centrale e lavorerà a stretto contatto con il dirigente francese.

Tutto è avvenuto prima della commemorazione delle vittime dell'Heysel e l'assenza di Giuntoli (ufficialmente per un contrattempo legato alla famiglia) e dei suoi collaboratori Pompilio e Stefanelli ha rafforzato le indiscrezioni su un addio ormai imminente.

LE ACCUSE A GIUNTOLI - Il progetto sportivo traballava da diversi mesi, dalla scelta sconfessata ThiagoMotta, sostituito a fine marzo da Igor Tudor, alle scelte sul mercato. Oltre 200 milioni di euro spesi e diversi acquisti che non hanno reso (Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez), ma anche la svendita di alcuni giovani (Dean Huijsen su tutti, ceduto al Bournemouth per 16 milioni più il 10% sulla futura rivendita e ora passato al Real Madrid per 60 milioni) e le eliminazioni precoci dalla Champions (contro il PSV) e dalla Coppa Italia (contro le riserve dell'Empoli). Ora si riparte da Maurizio Scanavino (unico saldo), Comolli, Chiellini e dal ritorno di Matteo Tognozzi: già capo scout delle giovanili ai tempi di Fabio Paratici e della prima squadra con Federico Cherubini, dopo l'esperienza da dirigente al Granada tornerà per lavorare nell'area sportiva e in quella scouting.