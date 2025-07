Dall'Inghilterra - Juventus, contatti positivi: Sancho apre al trasferimento, c'è la cifra per trattare con il Manchester United

La Juventus continua a lavorare su più fronti in chiave mercato: dopo aver chiuso l'accordo per Jonathan David, filtrano dall'Inghilterra contatti positivi per Jadon Sancho. L'inglese ha aperto al trasferimento in Italia

La Juventus non si ferma. Dopo aver trovato l’accordo totale con Jonathan David, la Vecchia Signora sta insistendo su un’altra pista per dotare Igor Tudor di un nuovo esterno offensivo che possa portare qualità, talento e fantasia. La società bianconera sta infatti continuando a lavorare per Jadon Sancho.

CONTATTI POSITIVI: SANCHO APRE - Come viene riportato da Sky Sports UK, tra la Juventus e Sancho ci sono stati nuovi contatti positivi sia con l’entourage che col giocatore stesso. Filtra ottimismo per arrivare a una quadra dal punto di vista contrattuale e dell’ingaggio, anche se bisogna ancora lavorare per trovare l’accordo totale sulle cifre e sui termini personali. Sembra esserci comunque volontà da entrambe le parti per arrivare a tale accordo: dal canto suo, Sancho avrebbe aperto al trasferimento in Italia dopo che non è stato rinnovato il prestito al Chelsea e l’inglese è tornato a essere un esubero in casa Manchester United.

LA RICHIESTA DELLO UNITED – Chiaramente, ci sarà anche da trovare un accordo con il Manchester United. I Red Devils, dal canto loro, preferirebbero una cessione a titolo definitivo e non stipulare un nuovo prestito dopo l’ultima esperienza in quel di Londra dove ha vinto la Conference League. La richesta parte da circa 25 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro. Dopo i contatti positivi, si continua a trattare.