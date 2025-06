Juventus, contatto Comolli-David: nessuno accontenta le sue richieste, apertura ad abbassarle

La Juventus continua a guardare al mercato degli attaccanti con, paradossalmente, una sola certezza fra gli attuali centravanti presenti in rosa che risponde, quantomeno a livello contrattuale, a quell'Arkadiusz Milik che è ancora oggi ai margini della rosa. Dusan Vlahovic è il principale candidato alla cessione, per Kolo Muani ancora manca l'accordo per trattenerlo a Torino dal PSG e, infine c'è proprio Igor Tudor che ha chiesto alla società di completare un altro colpo top. Date le difficoltà economiche del club bianconero, nelle ultime ore, sta riprendendo piede la pista che porta a Jonathan David il cui futuro, sebbene a parametro zero, è ancora tutto da scrivere.



RICHIESTE CHE NESSUNO VUOLE ESAUDIRE - Il centravanti classe 2000 canadese a partire dall'1 luglio 2025 sarà a tutti gli effetti svincolato dopo la fine del suo contratto con il Lille. Da tempo è nota la sua situazione contrattuale, ma ancora nessun club ha voluto puntare concretamente su colui che era stato ribattezzato "il parametro zero più appetibile sul mercato". La motivazione è legata alle richieste fatte a tutti i club interessati che però si sono rivelate fuori mercato al punto che nessuno vuole esaudirle.

QUANTO CHIEDE - Anche i dettagli delle richieste contrattuali fatte nel tempo dal suo entourage a Inter, Napoli, Roma e anche alla Juventus di Giuntoli fra le altre, sono stati svelati a mezzo stampa. David chiede un ingaggio da 9 milioni di euro lordi a stagione (in Italia 4,5 milioni di euro netti annui). Per i suoi agente servirà una commissione da circa 10 milioni di euro e, soprattutto, per il giocatore è richiesto un bonus alla firma da 15 milioni di euro. Di fatto un investimento da 25 milioni di euro cash per un giocatore libero da contratto, troppo per tutti.

CONTATTO COMOLLI-DAVID - In queste ore la Juventus ha però scelto di provare a sfruttare l'empasse in cui il giocatore si è auto-cacciato con le sue richieste per capire se possa esserci del margine operativo. Il direttore generale Comolli ha avuto un contatto diretto con il giocatore per sondare la possibilità, da parte sua e dei suoi agenti, di abbassare le richieste e provare a regalarlo a Igor Tudor per gli ottavi del Mondiale per Club. L'apertura alla Juventus c'è stata, ma ancora le parti sono lontane sulle cifre.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Ora la palla passa al giocatore. Rimanere svincolato ancora a lungo potrebbe rivelarsi controproducente, ma il margine per trovare un nuovo club è ancora ampio. Se sceglierà di abbassare e di tanto le richieste allora la Juventus affonderà il colpo per portarlo a Torino a prescindere dalla cessione di Vlahovic (che entro fine mercato dovrà comunque lasciare i bianconeri)Altrimenti il mirino verrà spostato su altri obiettivi con la priorità che verrà comunque data al rinnovo del prestito di Kolo Muani.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui