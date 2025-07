Juventus, risolto l'intrigo Kelly: arrivati i documenti, annuncio a breve

Risolto l'intrigo Lloyd Kelly-Juventus: la trattativa che era appesa a un filo è ripartita e si è chiusa così come era atteso da ambo le parti. Il calciatore inglese, in quanto extracomunitario, doveva ottenere il visto per il permesso di lavoro in Italia. Dopo un piccolo momento di impasse, è in corso ora lo svolgimento delle pratiche burocratiche per ottenerlo e sarebbero arrivati i documenti che non permettevano al giocatore di ufficializzare il suo passaggio in bianconero, dopo aver svolto anche le visite mediche. Dopo aver risolto le questioni burocratiche, lo step successivo sarà quello del deposito del contratto.

CORSA CONTRO IL TEMPO - E' stata una corsa contro il tempo ma sembra dunque essersi risolta nel migliore dei modi. Sia Kelly che la Juve hanno aspettato e ricevuto dunque buone notizie e possono ora formalizzare l'atto d'acquisto, ricevuto l'okay definitivo.

IL RITORNO - Nell'attesa Kelly aveva fatto rientro a Newcastle dopo le visite mediche a Torino per accelerare le pratiche e ottenere i visti necessari alla finalizzazione del trasferimento. Il giocatore ora rientrerà a Torino appena possibile e inizierà già domani a mettersi a disposizione di Thiago Motta.

