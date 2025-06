Juventus, cosa deve fare Tudor per sperare di essere confermato

Cristiano Giuntoli lo ha detto e ribadito: la Juventus andrà avanti con Igor Tudor fino al Mondiale per club compreso, e poi prenderà una decisione sul futuro della panchina bianconera. Nel frattempo, a distanza di undici anni dal traumatico addio dell'estate del 2014, quest'anno sembra esserci terreno fertile per un possibile ritorno a Torino da parte di Antonio Conte: l'idea c'è, ma per arrivare al dunque si devono verificare una serie di condizioni, come vi abbiamo raccontato.

VINCERE A VENEZIA - Per quanto riguarda il futuro di Tudor come allenatore della Juventus, il prossimo step sarà quello di domenica sera sul campo del Venezia. Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, il tecnico croato e la sua squadra hanno fra le loro mani il destino legato alla prossima Champions League: con una vittoria al Penzo, la Juventus sarebbe aritmeticamente qualificata, a prescindere dai risultati delle concorrenti. A 90 minuti dal termine del campionato, la classifica recita: Juventus 67 punti, Roma 66 e Lazio 65. Le partite dell'ultimo turno, oltre a Venezia-Juventus, saranno Torino-Roma e Lazio-Lecce.

CHAMPIONS FONDAMENTALE - E' evidente che se Tudor vuole giocarsi anche solo qualche minima chance di restare sulla panchina della Juventus anche per la prossima stagione, il quarto posto e la conseguente qualificazione alla Champions League sono obiettivi imprescindibili. Senza la Champions, l'addio di Tudor sarebbe pressoché certo, indipendentemente dagli eventuali sostituti.

IL CONTRATTO - In caso di qualificazione alla prossima Champions, il contratto del classe 1978 croato verrebbe invece prolungato automaticamente, ma è altrettanto certo che nell’accordo è contenuta una clausola che prevede una penale che, se pagata entro il 30 luglio, svincolerebbe la Juventus da ogni legame.

A FINE LUGLIO - E si arriva quindi al famoso periodo post Mondiale per club (negli USA dal 14 giugno al 13 luglio) indicato da Giuntoli. Fra metà luglio e fine luglio si deciderà tutto, e per quel momento la Juventus conta di avere già in mano il nome dell'allenatore per la stagione 2025-26 e seguenti.

I 4 ASSI DI TUDOR - L'obiettivo principale è Conte, le alternative di esperienza rispondono ai nomi di Roberto Mancini, Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. E infine c'è Tudor. Detto della condizione relativa alla qualificazione alla Champions, ci sono altri tre elementi che potrebbero convincere la Juve a puntare ancora su di lui: 1) pretese di ingaggio più basse rispetto ai concorrenti, 2) un lavoro già impostato in questi mesi di presenza alla Continassa, 3) l'elemento della 'juventinità', tanto gradito alla piazza, 4) il buon feeling instauratosi sia con la dirigenza che, soprattutto, con lo spogliatoio, come evidenziato dagli abbracci in campo al termine del match vinto con l'Udinese.

