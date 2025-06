Juventus, cosa filtra sul futuro di Renato Veiga

Renato Veiga si prepara a salutare la Juventus al termine della stagione. Come viene riportato nella giornata odierna da La Stampa, il difensore portoghese di proprietà del Chelsea, arrivato a gennaio in un’operazione basata sul prestito secco, con ogni probabilità saluterà Torino e tornerà a Londra.

Allo stato attuale dei fatti, non risultano contatti fra i due club per estendere il periodo del prestito e pensare a una permanenza del classe 2003. Nel corso di questi mesi, Veiga ha disputato poco più di 520’ in maglia bianconera e se la situazione rimanesse tale, la Juventus non aprirà una nuova trattativa per inserirlo nei piani futuri del club e della rosa di Igor Tudor.

Per Veiga, dunque, si prospetta un ritorno al Chelsea, in attesa di nuove valutazioni da parte dei Blues sul suo futuro.