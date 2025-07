Juventus, a rischio la permanenza di Kolo Muani: Newcastle e Champions, doppio fattore e l'idea del francese

Gli ultimi scampoli e la decisione più importante: quella sul futuro.Vale per la questione dell'allenatore - sì, Motta rischia in caso di K.O. brutto a Firenze - e vale naturalmente pure per le scelte da fare sul mercato. Se, fino a qualche settimana fa, sembrava concreta la possibilità chepotesse essere confermato previo ok a un nuovo prestito, adesso ovviamente non lo è più. Per due motivi. Il primo: dipende dalla Champions League, cioè dalla qualificazione della Juve a quest'ultima e quindi dal quarto posto finale. Il secondo: il francese non segna da un mese, si è fermato e non dà segni di ripresa. Che succede?

VALUTAZIONI - Valutazioni in corso, ecco che succede. L'obiettivo di Cristiano Giuntoli non cambia, ma verosimilmente tutto potrebbe passare - e probabilmente passerà - dai giudizi e dalle volontà della nuova guida tecnica. La Juve rischia di essere molto diversa perché sarebbe la direzione intrapresa a esserlo. Dentro queste valutazioni passa la grande rivoluzione da fare, e che resta confermata: serve la mossa forte in attacco, l'acquisto di un centravanti di livello internazionale. Può essere Kolo? Sì, ma gli andrebbe affiancato comunque un nove di livello. Come Osimhen, per capirci.

VOLONTÀ - In tutto questo, vanno considerate le volontà dei tre protagonisti al tavolo delle trattative. Lato Juventus, come sostenuto a più riprese dal capo dell'area sportiva, non ci sono dubbi. Kolo resta un profilo di livello assoluto e si farà di tutto per provare a strappare un nuovo prestito al Paris. Ecco, lato Paris? L'ambizione dei francesi è quella di cedere immediatamente l'attaccante e non necessariamente alla Juve, alla quale è stato cortesemente prestato il calciatore con un fine chiarissimo. Quello di rivalutarlo e metterlo in vetrina per la prossima estate. Kolo Muani ha tanto mercato in Premier League, su tutti è il Newcastle che può aprire il valzer delle punte, con il destino di Isak da scoprire. Tanto passerà dall'ultima volontà, quella del calciatore: resterebbe volentieri alla Juve, però con la Champions e con un progetto importante.

ARIA DI FRANCIA - Dopo la fatica di Firenze, Kolo Muani è pronto a rientrare intanto in Nazionale, dove Deschamps lo attende per rimetterlo al centro della selezione transalpina. "Ha fatto bene ad andare alla Juventus - le parole del CT -, al PSG è stato complicato, soprattutto per quanto riguarda il suo minutaggio". Minutaggio che a Torino non sarebbe in discussione, mentre altrove forse sì. Chissà se questo spezzone di stagione, con la maglia dei Bleus addosso, non possa anche diventare l'attimo giusto per fermarsi, capire e valutare. Con Didier consigliere d'eccezione. E principale alleato bianconero...