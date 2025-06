Juventus, da Nuno Tavares alla "pazza idea" Theo Hernandez: c'è un'altra pista

La Juventus cerca un terzino sinistro. La pista più percorribile porta allo spagnolo del Girona, Miguel Gutierrez (classe 2001 scuola Real Madrid). Intanto sul mercato italiano ci sono due elementi più affascinanti, almeno agli occhi dei tifosi.

THEO HERNANDEZ - Dopo aver rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita all'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi, il nazionale francese (classe 1997 ex Real Madrid) ha detto sì all'Atletico Madrid, che però non è ancora riuscito a trovare un accordo con il Milan. Il giornalista Alfredo Pedullà lancia l'idea Theo per la Juventus, anche perché i rossoneri sono interessati ad Andrea Cambiaso (classe 2000 ex Genoa e Bologna). Ma, almeno per il momento, si tratta appunto soltanto di un'idea.

NUNO TAVARES - Così come quella di provarci per il portoghese Nuno Tavares, appena riscattato dalla Lazio, che lo ha acquistato a titolo definitivo per 5 milioni di euro dall'Arsenal, che però mantiene il 40% sulla futura rivendita. Motivo per cui il club del presidente Claudio Lotito ha rifiutato i 30 milioni di euro (bonus compresi) offerti dall'Al-Hilal, chiedendo 40 milioni di euro. Nel frattempo la Lazio monitora il mercato dei terzini sinistri e in particolare segue tre giocatori: lo spagnolo Aaron Martin del Genoa(classe 1997), l'inglese Ben Chilwell del Chelsea (classe 1996 reduce da un prestito al Crystal Palace) e l'italo-brasiliano Emerson Palmieri del West Ham (classe 1994).