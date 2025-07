Juventus, Danilo è sul mercato: decisione comunicata a giocatore ed entourage

Danilo è sul mercato. La Juventus ha preso la sua decisione, ha comunicato al brasiliano e al suo entourage che nelle prossime settimane ascolterà offerte. Giuntoli considera finita l'avventura a Torino dell'ex giocatore di Manchester City e Real Madrid ed è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, che possa accontentare tutte le parti. Come riporta Fabrizio Romano la Juventus ha detto chiaramente a Danilo che non rientra nei piani, che non fa parte del processo di rinnovamento della squadra. A 33 anni il brasiliano esploso nel Santos, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025 da 4 milioni di euro netti a stagione, dovrà trovare una nuova sistemazione, che potrebbe essere ancora in Italia.

Danilo infatti piace molto al Napoli, con Conte che lo considera il rinforzo giusto per aumentare l'esperienza e la qualità di un reparto che a gennaio potrebbe perdere una pedina, Rafa Marin, il cui futuro potrebbe essere ancora in Spagna. Vederlo in azzurro è una possibilità, anche se al momento ci sono problemi di natura economica: la Juventus vorrebbe un indennizzo, De Laurentiis è pronto ad accoglierlo solo senza costi di cartellino. Poche chance invece di vederlo al Milan: Danilo è apprezzato da Ibrahimovic e Moncada, ma il suo profilo over 30 non rientra nei parametri societari.

Arrivato nell'estate 2019 nell'affare che ha portato Joao Cancelo al Manchester City, Danilo ha indossato 213 volte la maglia della Juventus, della quale è stato il capitano. Per i tifosi è sempre stato un simbolo, un esempio di professionalità e di carisma, per Thiago Motta, quest'anno, solo un'alternativa: 809' totali, spalmati in 16 presenze, solo la metà da titolare.