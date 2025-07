Juventus, Danilo torna in Brasile: niente Napoli

Danilo si appresta a lasciare la Juventus e l'Italia. Infatti il difensore brasiliano (classe 1991 ex Manchester City, Real Madrid e Porto) ha scelto di tornare in patria: se lo contendono Flamengo e Santos, dove ha già giocato prima di trasferirsi in Europa.

Dietro alla sua decisione ci sono motivi di carattere famigliare. La rescissione del contratto con il club bianconero è attesa dopo la prossima trasferta di campionato in calendario sabato a Napoli.

Proprio il Napoli aveva presentato un'offerta a Danilo. Di conseguenza, almeno per il momento, la squadra allenata da Antonio Conteblocca la cessione al Villarreal dello spagnolo Rafa Marin (classe 2002 ex Alaves), arrivato nello scorso mercato estivo per 12 milioni di euro dal Real Madrid. Nelle ultime ore il club del presidente Aurelio De Laurentiis ci ha provato (finora invano) con la Fiorentina per Pietro Commuzzo, classe 2005.

