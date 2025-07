Juventus, Danso scala posizioni

Non c'è due senza tre e il quattro vien da sé. Alberto Costa e Kolo Muani sono i primi due colpi sul mercato invernale della Juventus, ora al lavoro per regalare a Thiago Motta un nuovo difensore centrale, se non due. Infatti agli infortuni di Bremer e Cabal si aggiungono le possibili partenze di Danilo e Cambiaso. Sul taccuino di Cristiano Giuntoli ci sono sempre i nomi di Ronald Araujo (Barcellona), David Hancko (Feyenoord) e Fikayo Tomori (Milan).

Negli ultimi giorni sta scalando posizioni la candidatura di Kevin Danso. Il nazionale austriaco classe 1998 è sotto contratto fino a giugno 2027 col Lens, che lo ha acquistato dall'Augsburg per 5,5 milioni di euro nell'estate del 2021. Alla sua quarta stagione in Francia finora ha collezionato 128 presenze con 4 gol, 6 assist, 27 ammonizioni e 3 espulsioni.

Nello scorso mercato estivo Danso era praticamente della Roma, che aveva trovato un accordo sulla base di una valutazione da 25 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Il calciatore era anche volato in Italia, sottoponendosi alle visite mediche, ma poi l'affare è sfumato ed è tornato in Francia. Il Lens ha poi comunicato: "Dopo una moltitudine di esami approfonditi con esperti medici di fama mondiale, le potenziali incertezze sono state completamente eliminate. Kevin Danso è pronto per un ritorno alle competizioni". Finora in questa stagione è a quota 14 presenze con 4 cartellini gialli per un totale di 1260 minuti giocati.

