Juventus, David da domani è libero e parla del futuro: "Sono eccitato"

La Juventus è pronta a chiudere il colpo David, che intanto parla del suo futuro

Jonathan David, obiettivo numero uno della Juventus per l'attacco, parla dopo l'eliminazione del suo Canada dalla Gold Cup, ai rigori nei quarti di finale contro il Guatemala. Il classe 2000, reduce da un’ottima stagione con il Lille, squadra con la quale chiude oggi la sua esperienza al termine del contratto, liberandosi a parametro zero, potrebbe essere il nome giusto per affiancare Kolo Muani – se il PSG dovesse concedere un altro anno di prestito – e per sostituire Dusan Vlahovic, ormai sempre più ai margini del progetto tecnico e difficile da piazzare sul mercato. Di seguito le parole di David, come riportate da IlBianconero.com.

LE PAROLE - "Sono deluso. È una partita che avevamo in mano... e si è sgretolata. I crampi e la sostituzione forzata? Non potevo continuare. Ho avuto crampi alle gambe dopo l’ultimo sprint. Ho provato a restare in campo, ma non potevo continuare".

Capitano e leader: "Esperienza preziosa. È stato un onore. Penso di aver imparato molto e queste esperienze mi aiuteranno in futuro".

Sul futuro: "Sono entusiasta, ma ora devo riposare. Sono decisamente eccitato, non c’è ancora niente di deciso. Ora la priorità è riposare e ricaricare le energie dopo tante partite".

LA SITUAZIONE - Fra la Juventus e l'entourage di Jonathan David ci sono stati dei contatti negli ultimi giorni, con il raggiungimento di una bozza di accordo per un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. Da domani, a contratto di David con il Lille scaduto, si entrerà nel vivo. Per la società bianconera, come abbiamo riportato negli ultimi giorni, è fondamentale riuscire a trovare una soluzione al caso Vlahovic, prima di affondare definitivamente il colpo per David.