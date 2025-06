Juventus, David dice sì all'ingaggio: cosa manca per chiudere

La Juventus cerca un nuovo centravanti sul mercato, in attesa di sciogliere il nodo legato al futuro di Dusan Vlahovic. Il nazionale serbo classe 2000 è in scadenza di contratto a giugno 2026 con un ingaggio da 12 milioni di euro netti all'anno. Arrivato dalla Fiorentina per 83,5 milioni di euro a gennaio 2002, ha segnato 57 goal in 144 presenze con la maglia bianconera. Sulle sue tracce c'è il Milan di Allegri, destinazione preferita dal calciatore rispetto al Fenerbahce allenati da Mourinho in Turchia.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, lo svedese Gyokeres dello Sporting Lisbona e il nigeriano Osimhen del Napoli (reduce da un prestito al Galatasaray) costano almeno 70/75 milioni di euro a testa. Così il nuovo dg Damien Comolli si sta concentrando nella trattativa con Jonathan David.

Il nazionale canadese classe 2000 si svincola a parametro zero dai francesi del Lille, dove nell'ultima stagione ha segnato 25 goal in 49 presenze. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, Jonathan David ha già espresso il proprio gradimento alla Juventus, destinazione preferita rispetto a Turchia e Arabia Saudita.

Inoltre i suoi agenti hanno trovato un accordo di massima con il club bianconero sulla base di un ingaggio da 6 milioni di euro netti all'anno più altri 2 milioni di bonus. Invece mancano ancora le intese su premio alla firma e commissioni, ma le parti restano in contatto per cercare una soluzione che accontenti tutti.

Su David si erano fatti avanti anche Napoli e Inter, che poi hanno virato su altri obiettivi: l'uruguaiano Darwin Nunez del Liverpool per i campioni d'Italia e il francese Bonny del Parma per i nerazzurri.