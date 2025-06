Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni

La strada è talmente in salita da scoraggiare ogni tentativo, nonostante i contatti costanti delle ultime settimane. Renato Veiga ha convinto la Juventus in questi sei mesi per personalità e qualità tecniche ma la sua valutazione non convince il club bianconero. I 50 milioni chiesti dal Chelsea per dare il via libera della cessione a titolo definitivo del portoghese sono considerati troppi.

ADDIO PROBABILE - Veiga ha aperto alla Juventus, a Torino si è trovato molto bene. Nel progetto bianconero può essere uno dei protagonisti principali e questo è un fattore che incide parecchio. Al Chelsea ha in Enzo Maresca un sicuro estimatore ma gli spazi sono molto più ridotti. Ecco perché Renato spera in una svolta positiva per rimanere in Italia anche nella prossima stagione nonostante l’addio sia sicuramente lo scenario più probabile.

FOCUS SU LEONI - La Juventus rinforzerà il proprio reparto difensivo, con o senza Renato Veiga. Cristiano Giuntoli è rimasto impressionato da Giovanni Leoni, gigante difensivo in forza al Parma. Per il classe 2006 verrà fatto sicuramente un tentativo a stretto giro di posta.

Ascolta "Juventus, doccia fredda per Renato Veiga: Giuntoli punta Leoni" su Spreaker.