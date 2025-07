Juventus, domani è la giornata di David: il programma fra arrivo a Torino, visite mediche e firma

Jonathan David è atteso in Italia: arriverà a Torino nella mattinata di venerdì 4 luglio, pronto per sostenere le visite mediche al J-Medical e mettere nero su bianco la sua firma sul contratto che lo legherà per le prossime stagioni alla Juventus.

Jonathan David è pronto a incominciare la sua nuova vita da giocatore della Juventus. L’attaccante canadese – reduce dall’esperienza con la maglia del Lille, terminata ufficialmente lo scorso 30 giugno a causa della naturale scadenza del suo contratto con i transalpini – sarà il primo acquisto dell’era Comolli per il club bianconero che ha chiuso per il suo arrivo a Torino nella notte italiana della gara contro il Real Madrid valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Uno scatto decisivo che ha permesso la Vecchia Signora di trovare l’accordo totale con il centravanti e di superare la concorrenza di numerose società in giro per l’Europa.

IL PROGRAMMA –Domani sarà la giornata del primo nuovo attaccante bianconero, Jonathan David. La Juventus ha fissato le visite mediche per il centravanti per la giornata di venerdì 4 luglio. Il centravanti canadese è atteso in Italia: in mattinata, l’ex Lille atterrerà a Torino, dove poi sarà atteso al J-Medical per svolgere le classiche e consuete visite mediche di rito. Dopodiché, David firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni.

JUVENTUS, IL PIANO PER TENERE KOLO MUANI

MANOVRE IN ATTACCO - L’arrivo di David non ferma comunque le manovre di mercato nel reparto offensivo. Dopo che la Juventus ha sistemato tutti i dettagli dell’operazione, ecco che sta continuando a mantenere attive e monitorate tutte le piste per l’attacco. In particolar modo, occhi aperti su ciò che sarà il futuro di Dusan Vlahovic – ormai sempre più fuori dal progetto bianconero – e sulla trattativa con il Paris Saint-Germain per far tornare a Torino anche Randal Kolo Muani: i parigini non aprono a un nuovo prestito, mentre la Juventus spinge per arrivare a una quadra, complice anche la volontà del francese di tornare a vestire la maglia di Madama.