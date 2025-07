Juventus, per Douglas Luiz c'è lesione: il bollettino e i tempi di recupero

Dopo la visita e gli esami strumentali al JMedical arriva il comunicato della Juventus sulle condizioni di Douglas Luiz, infortunatosi domenica sera a Cagliari: "In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra". Per quanto riguarda i tempi di recupero, è ipotizzabile un ritorno in campo del brasiliano dopo la sosta per le nazionali, quando la Juventus tornerà in campo contro il Genoa (30 marzo).

11.00 LA MATTINATA DI VISITE - Giornata di visite ed esami strumentali per Douglas Luiz, centrocampista della Juventus infortunatosi domenica sera durante il match vinto dai bianconeri a Cagliari. In mattinata, il brasiliano è arrivato al JMedical.

Soltanto oggi si capirà intanto cos'è che sia realmente successo a Cagliari: dopo il passaggio al JMedical,. Al momento,, ma sarebbe inutile sbilanciarsi senza la controprova dei referti. A ogni modo, la dinamica dello stop è stata chiara.

Entrato a gara in corso nella sfida di Cagliari al 62', Douglas è rimasto in campo circa 20 minuti, prima di alzare bandiera bianca e segnalare il fastidio muscolare. Sembra un affaticamento, cioè un sovraccarico. A breve, si saprà se c'è lesione o meno.

