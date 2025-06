Juventus, Douglas Luiz fuori da ogni piano: spiraglio Leeds per un addio "aggiusta-bilancio"

Solo 45 minuti in una partita già indirizzata dopo i primi 4 goal, poi il nulla, nemmeno nell'enorme turnover fatto da Igor Tudor contro il Manchester City in una partita poi persa 5-2, ma in cui in tanti fra i "non titolari" hanno trovato ben più di uno scampolo di partita. E invece Douglas Luiz è tornato nel dimenticatoio, e neanche il Mondiale per Club sta riuscendo a rimetterlo in qualche modo non tanto al centro quanto all'interno del progetto Juventus. Oggi è un corpo estraneo al 100%, ma dal mercato si sta aprendo uno spiraglio "aggiusta-bilancio" importantissimo.

L'INGHILTERRA CHIAMA -Douglas Luiz ha vissuto un'annata terribile, non tanto per i non sottovalutabili problemi fisici, seppur di minore entità, quanto per le difficoltà di ambientamento in Italia e nel gruppo Juventus. Oggi è fuori da ogni progetto e soltanto 1 anno dopo il suo roboante (per cifre) approdo a Torino è uno dei principali indiziati a lasciare. La Premier League non ha dimenticato il suo talento ed è quella la finestra che la Juventus spera di sfruttare addirittura entro il prossimo 30 giugno.

CESSIONE "AGGIUSTA-BILANCIO" - La Juventus non ha necessità né obblighi di chiudere, entro la fine di questa annata 2024/25 e quindi entro la chiusura del bilancio al 30 giugno 2025, una cessione che generi plusvalenza. Il conto economico del club è in netto miglioramento, ma riuscire a compensare subito l'esborso fatto un anno fa per Douglas Luiz sicuramente sistemerebbe i conti del club che torneranno ad essere, da questa annata, anche sotto il controllo della Camera di Controllo della Uefa in chiave Fair Play Finanziario. La cessione di Douglas Luiz entro il 30 giugno - quanto meno a pari costo - darebbe quindi un boost positivo ai conti del club.

SPIRAGLIO LEEDS - Le foto di Douglas Luiz a bordo campo a colloquio con Guardiola hanno fatto scatenare i tabloid inglesi, ma ad oggi non c'è nessuna proposta sul tavolo da parte del Manchester City. Il Manchester United con cui si sta trattando per Sancho potrebbe essere la pista sa seguire dal 1° luglio in poi, ma in queste ora sta prendendo corpo l'interesse del Leeds che si è fatto sotto con il suo entourage. È la pista più percorribile entro il 30 giugno, se addio non sarà, invece, tutto potrà cambiare ma con un un'unica certezza: il futuro di Douglas Luiz sarà lontano da Torino.

