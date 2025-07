Juventus, Douglas Luiz resta in uscita: oltre alla Premier spunta il Como, è una richiesta di Fabregas

Douglas Luiz resta in uscita dalla Juventus e oltre alla Premier League spunta la pazza idea Como: richiesta avanzata da Cesc Fabregas

Douglas Luiz resta in uscita dalla Juventus e come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre al forte interesse di alcuni club di Premier League, si registra la volontà del Como di provare a fare un tentativo per il centrocampista brasiliano.

Dopo i 45 minuti in campo con l'Al Ain nella prima giornata del Mondiale per Club, l'ex Aston Villa non è più stato coinvolto da Igor Tudor e ha collezionato tre panchine di fila, rispettivamente contro Wydad Casablanca, Manchester City e Real Madrid. Non sembrano, quindi, esserci margini per una permanenza in bianconero del classe 1998, nonostante il suo arrivo durante la scorsa sessione di calciomercato estivo per ben 50 milioni di euro.

La stagione di Douglas Luiz in bianconero è stata terribile enon solo per i tanti problemi fisici accusati, bensì anche per le difficoltà di ambientamento in Italia e nel soprattutto nel gruppo Juventus. Solamente un anno dopo dal suo arrivo a Torino, Douglas è già finito fuori dai piani della Vecchia Signora. Ecco che, quindi, come rivela Fabrizio Romano, il ritorno in Premier League resta l’ipotesi più accreditata per il centrocampista brasiliano, per cui la Juve è già stata contattata da alcuni club inglesi. Queste le squadre sulle tracce di Douglas: Leeds, Fulham, Everton e Newcastle.

Oltre alla pista Premier League, la Gazzetta dello Sport sottolinea che nelle ultime ore anche il Como si è interessato a Douglas Luiz. L'idea di provare a portare il centrocampista brasiliano nel club lombardo sarebbe una richiesta di mister Cesc Fabregas, che ha la grande ambizione di portare il Como in Europa. L'ampia disponibilità economica della società lariana, poi, è una carta da non sottovalutare, visto che il i lombardi sarebbero pronti ad accollarsi l’intero stipendio da 5 milioni del giocatore. Fabrizio Romano, però, riferisce che non ci sono stati ancora contatti reali tra Como e Juventus.