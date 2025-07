Juventus, Douglas Luiz subisce un brutto fallo col Brasile. Intanto cresce l'attesa per l'ufficialità dell'acquisto

Il brasiliano Douglas Luiz, nuovo acquisto della Juventus, nella notte italiana è subentrato al 72esimo al posto di Bruno Guimaraes, quando il punteggio era già sul 4-1 in favore del Brasile contro il Paraguay. All'81esimo il centrocampista in uscita dall'Aston Villa ha recuperato un pallone ad Adrian Cubas, subendo un fallo da parte dell'avversario. Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato, il calciatore paraguayano con il più classico dei falli di frustrazione, tirando un calcio a gioco fermo al brasiliano. Un gesto che ha portato all'immediata espulsione di Cubas. Douglas Luiz in totale ha giocato 18 minuti, dopo che nel primo match, contro la Bolivia, era rimasto in panchina per l'intera gara.



Intanto,. Il centrocampista brasiliano, impegnato con la nazionale negli Stati Uniti dove sta disputando la Copa America,direttamente dal ritiro del Brasile. A seguirlo un medico della Juventus.

Le visite mediche svolte da Douglas Luiz erano l'ultimo step prima di poter ufficializzare il giocatore come nuovo rinforzo bianconero. Adesso infatti si aspetta solo l'annuncio della Juventus che potrebbe arrivare fra oggi e domani.