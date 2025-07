Juventus, due mesi al mini-mercato di giugno. Rinnovi, riscatti e... un colpo da fare, ecco quale

60 giorni, poco meno. Un paio di mesi, comunque, e sarà già mercato. Ma non solo per direttori sportivi e addetti ai lavori, che al solito proveranno ad anticipare i tempi.Stavolta lo è per tutti: 10 giorni, tra il 1° e il 10 giugno 2025. Sarà davvero tutto in bilico, perché nulla è stato deciso e ogni cosa è stata congelata. Persino i rinnovi che sembravano più scontati, vedi quello di McKennie o Gatti.

DA SCONGELARE - E allora partiamo proprio da qui, dalle situazioni da scongelare. Appuntato dei rinnovi attualmente pericolanti - le situazioni saranno valutate anche in base alle sensazioni del nuovo o attuale allenatore -, bisognerà capire innanzitutto il tema dei riscatti. C'è chi ormai è certo di rimanere, come per gli obblighi (Nico Gonzalez e Di Gregorio), chi ha convinto a prescindere ed è diventato un'opportunità di mercato (vedi Kalulu), e c'è invece chi fatica a rientrare nei ragionamenti. Pure per il costo. Domanda delle domande: vale la pena oggi mettere insieme 30 milioni di euro per acquistare dal Porto - e non riscattare, perché non c'è opzione per farlo - Francisco Conceicao?

DESTINI DECISI - Sembra invece molto più chiaro il destino di KoloMuani. Era il delfino di Thiago Motta, e con quest'ultimo via, con ogni probabilità, tornerà a Parigi per trasformarla nella base di ripartenza in altre direzioni. Il PSG ha ottenuto, in fondo, ciò che voleva: il calciatore è stato quantomeno rivalutato e può essere un buon colpo lì dove il mercato è nettamente più ricco, tipo la Premier League. Anche Kolo può innescare il valzer delle punte, iniziare una danza che potrebbe coinvolgere pure Dusan Vlahovic. A proposito di futuri ormai chiari: non sarà alla Juventus, quello di DV9. Servirebbe un'inversione a U che neanche Igor Tudor sarebbe in grado di richiedergli. E' semplicemente al posto sbagliato, al momento sbagliato. Non solo dal punto di vista economico. A prescindere, il serbo farà però parte della squadra bianconera per il Mondiale per Club.

IL MERCATO - Poi c'è il mercato. E c'è dunque la necessità di intervenire sin da subito, sin da quei dieci giorni, per portare a casa degli elementi validi per fronteggiare il cumulo di partite (almeno tre, e in una settimana) che attende la Juve negli Stati Uniti. Veiga difficilmente ci sarà - servirebbe una proroga da parte del Chelsea, impegnato a sua volta nella competizione -, e neanche Bremer e Cabal saranno pronti al rientro, più per scelta che per tempistiche. Allora? Serve un difensore. Magari Hancko, sebbene si sia raffreddata la pista con l'addio di Thiago. O qualcuno di più concreto, più probabilmente dal campionato italiano. Per il colpo in attacco, invece, servirà con ogni probabilità fermarsi ad aspettare. E' una scelta troppo delicata per chiudersi in 10 giorni che saranno tutti di corsa, estremamente frenetici e per questo totalmente complicati da gestire.