Juventus, è fatta per Alberto Costa: formula e cifre

La Juventus batte il primo colpo in questo mercato invernale. Thiago Motta aspetta un difensore centrale e un attaccante, ma per ora Cristiano Giuntoli inizia a regalargli un nuovo terzino destro. Infatti il club bianconero ha praticamente definito l'acquisto di Alberto Costa.

L'accordo per il suo acquisto a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes è stato definito per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro più bonus e una percentuale (5%) sulla futura rivendita. Il calciatore classe 2003 è atteso in Italia già martedì per visite mediche e firma sul contratto fino a giugno 2029 con uningaggio da500mila euro netti all'anno a salire.

Nella prima parte di questa stagione ha raccolto 21 presenze con un gol e 3 assist per un totale di 1437 minuti giocati.

La Juventus ha battuto la concorrenza di Roma (che ha virato sull'olandese Devyne Rensch dell'Ajax con una prima offerta da 5 milioni di euro) eSporting Lisbona, che così frena la cessione al Como dello spagnolo Ivan Fresneda (classe 2004 ex Valladolid).

