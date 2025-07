Juventus, è fatta per Renato Veiga! Niente riscatto, formula e cifre col Chelsea

La Juventus batte un altro colpo e nella lunga serata di Champions League ha affondato il colpo per quello che era da inizio mercato l'obiettivo più importante dichiarato dalla società ovvero l'acquisto di un difensore centrale che sostituisse, almeno numericamente, l'infortunato Gleison Bremer (che ha subito ormai da tempo la rottura del legamento crociato ndr.). E dopo settimane di trattative e di una margherita da sfogliare alla fine l'affondo decisivo è stato piazzato per Renato Veiga del Chelsea, interprete che aumenta il peso difensivo dei bianconeri e li rilancia in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

CHI E' E COME GIOCA RENATO VEIGA

PRESTITO - Il blitz di Cristiano Giuntoli a Londra nella giornata di lunedì è stato di quelli importanti e il summit avuto con il Chelsea è servito ad aprire la strada per portare il difensore portoghese classe 2003 a Torino. Dopo una resistenza iniziale i Blues hanno aperto alla formula del prestito e oneroso con la Juventus che verserà 5 milioni di euro per tesserarlo fino a fine stagione.

NIENTE RISCATTO - Il giocatore ex-Basilea e cresciuto nello Sporting Lisbona aveva già dato il suo benestare al trasferimento e fino all'ultimo Giuntoli ha provato ad inserire un diritto di riscatto nell'affare. Il Chelsea da questo punto di vista non ha mollato e, per poter chiudere ogni dettaglio alla fine la Juventus ha rinunciato al riscatto e otterrà il giocatore soltanto in prestito secco con Renato Veiga che tornerà in Inghilterra il 30 giugno.