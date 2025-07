Juventus, rivivi il Tudor day: visite e autografi per il nuovo allenatore, poi l'allenamento con Giuntoli al suo fianco

Si volta pagina in casa Juventus. Il club ha congedato Thiago Motta e si è affidato a Igor Tudor per il finale di stagione. Ci sarà il croato in panchina allo Stadium per affrontare il Genoa alla 30esima giornata di campionato: l’obiettivo sarà di partire col piede giusto per centrale l’ultimo traguardo raggiunto in questa annata difficile, la qualificazione in Champions League.

Dopo l’ufficialità arrivata intorno alle 17 di domenica 23 marzo, Tudor è atterrato a Torino intorno alle 21. Dall’aeroporto poi si è diretto alla Continassa dove il nuovo tecnico ha accolto i giocatori di rientro dalle rispettive nazionali e dove ha guidato già oggi, lunedì 24 marzo, il suo primo allenamento da nuovo mister della Juventus.



Rivivi la giornata passo dopo passo.

17.45 - Si è concluso da pochi minuti la prima seduta di allenamento della Juventus sotto la guida del nuovo tecnico Igor Tudor. Una seduta che ha preso il via alle 14.30 circa e che ovviamente non prevedeva la presenza dei 13 calciatori convocati con le rispettive nazionali durante la sosta. Dalle immagini pubblicate dalla Juventus si nota anche la presenza di Cristiano Giuntoli al fianco del tecnico croato.

11.15 - Tudor ha terminato al JMedical le visite mediche di rito. Adesso tornerà alla Continassa, nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento.

9.50 - Tudor è arrivato al JMedical: diversi i tifosi che lo stavano attendendo. Ha firmato alcuni autografi ed è poi entrato, sorridendo, nella struttura

9.45 – Come giocherà la Juventus di Tudor? Se lo chiedono tanti tifosi bianconeri che si preparano a vedere una squadra modificata e plasmata secondo l’idea di calcio del croato. L'ex difensore della Juventus parte da un sistema di gioco "fisso", ovvero il 3-4-2-1. La prima novità dunque è il ritorno alla difesa a tre con Gatti e le altre opzioni a disposizione, ossia Kalulu, Renato Veiga e Kelly. Sugli esterni spazio a Cambiaso e Weah. A centrocampo Locatelli e Thuram partono in vantaggio su Douglas Luiz e McKennie. Tre i giocatori offensivi con due trequartisti (Koopmeiners rincorre Yildiz e Nico Gonzalez) e un attaccante (Vlahovic in pole su Kolo Muani).

9.30 - Non sono tanti i giocatori a disposizione di Tudor visto il periodo della sosta per le nazionali. Questa la "rosa" che troverà alla Continassa:

Portieri: Pinsoglio, Perin, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Bremer, Cambiaso, Savona, Kalulu, Cabal, Kelly.

Centrocampisti: Douglas Luiz, K. Thuram, Locatelli.

Attaccanti: Milik, Nico Gonzalez.

In Nazionale: Gatti, Koopmeiners, Kolo Muani, Conceicao, Renato Veiga, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Weah, Mbangula, Rouhi, Adzic.

9.00 - Igor Tudor è in arrivo al Jmedical per le visite di idoneità. Nel pomeriggio la prima seduta ai suoi ordini

8.45 – In programma oggi la prima seduta con il nuovo tecnico anche se tutti i giocatori nazionali rientreranno nella giornata di mercoledì. Solo allora Tudor avrà il suo gruppo al completo.

8.10 – Quando ormai si attendeva solo il benservito per Thiago Motta, la Juventus ha sentito due papabili sostituti: Tudor e Mancini. Il primo è stato preferito all’ex ct perché ha aperto a un accordo per tre mesi con la promessa di ridiscutere, alla fine della stagione, un eventuale prolungamento del contratto, evenienza questa che Mancini ha scartato, chiedendo subito un accordo più duraturo. L’ex Lazio sarà in panchina per le ultime nove giornate di campionato e per il Mondiale per Club, poi sarà tutto messo nuovamente in discussione.

8.05 – Arrivato già in serata, l'allenatore croato, coadiuvato dal vice Javorcic, guiderà la squadra già nell'allenamento di oggi per iniziare la preparazione verso Juventus-Genoa, in programma sabato 29.