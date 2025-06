Juventus, è saltato l'affare Weah-Mbangula col Nottingham Forest: sfumati 23 milioni

Timothy Weah e Samuel Mbangula non vestiranno la maglia del Nottingham Forest nel corso della prossima stagione. L'affare con la Juventus, come riporta Fabrizio Romano è tramontato definitivamente in queste ore per colpa del rifiuto di entrambi i giocatori di ascoltare le proposte del club inglese. Esclusi dai convocati nel corso della sfida contro il Manchester City al Mondiale per Club, oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo.

NO DEI GIOCATORI - Il primo a dire no al trasferimento in Premier alla corte del patron Marinakis e dell'ex-Ceo della Roma Lina Souloukou è stato l'esterno statunitense che, tramite le parole del suo agente, si era detto innervosito da questa mossa del club bianconero che lo ha "trattato come una marionetta". Poi è stata la volta dell'esterno uscito dalla NextGen che ha preferito negarsi al Forest facendo tramontare definitivamente l'operazione.

SFUMATI 23 MILIONI, MA RESTANO SUL MERCATO - La Juventus non incassa quindi e vede sfumare i circa 23 milioni di euro che la società aveva pattuito con il Nonttingham Forest per la doppia operazione. Sia Weah che Mbangula, tuttavia, sebbene siano stati reintegrati agli ordini di Tudor, rimangono ufficialmente sul mercato. La partenza è di fatto soltanto posticipata, ma servirà rimettersi attorno a più di un tavolo per trovare una nuova destinazione ad entrambi.