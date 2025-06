Juventus, ecco perché vendere Vlahovic al Milan sarebbe un errore madornale

In casa Juventus, la situazione di mercato più calda è quella che riguarda Dusan Vlahovic, per il quale si parla di contatti con il Milan per un'eventuale vendita ai rossoneri. Una cessione che per la Juventus, a parere di chi scrive, sarebbe un grave errore. Ma andiamo per gradi, e partiamo da un riepilogo dalla situazione.

LA SITUAZIONE - La situazione attuale vede Vlahovic a un anno dalla scadenza del contratto, con la Juventus tenuta a pagargli un ingaggio da 12 milioni di euro netti per i prossimi 12 mesi e con il rischio di perderlo a parametro zero dopo il 30 giugno del 2026. Dal colloquio chiarificatore con Vlahovic, previsto negli Stati Uniti dove la Juventus disputa il Mondiale per club, il nuovo direttore generale bianconero, Damien Comolli, dovrà uscire con le idee chiare e con una strategia definita: puntare al rinnovo, se la Juventus capirà di voler avvalersi ancora della prestazione dell'ex Fiorentina, oppure procedere verso una cessione rapida. In questo caso, mentre in Italia si registra l'interesse del Milan di Massimiliano Allegri, sullo sfondo ci sono la Premier League e, soprattutto, la Turchia, con il Fenerbahce interessato al classe 2000 serbo.

LA VOLONTA' - La volontà del giocatore, ovviamente sarà decisiva: se Vlahovic e il suo entourage non accettassero di rinnovare, e non trovassero soluzioni in uscita gradite sia a loro che alla Juventus, il numero 9 della Vecchia Signora potrebbe anche pensare di andare al muro contro muro, puntando ad arrivare a scadenza fra un anno, per poi accasarsi dove meglio crede e alle sue condizioni. L'abilità di Comolli sarà quella di scongiurare questo pericolo, cosa che Giuntoli non è riuscito a fare in due anni. Nel caso in cui alla fine, scartata (come probabile) l'opzione di un rinnovo per la mancata volontà di Vlahovic di prolungare il contratto spalmando e riducendo il pesante ingaggio, la Juventus si trovasse di fronte alla volontà del giocatore di andare al Milan, la scelta non sarebbe facile. Da una parte, trattenendo Vlahovic e rispedendo al mittente l'offerta del Milan (30 milioni?), la Juventus sarebbe sicura di perderlo a zero fra un anno, dall'altra, invece, andrebbe a rinforzare in modo sensibile una diretta concorrente.

PERCHE' AL MILAN NO - E qui veniamo alla motivazione del perché, a nostro parere, la cessione di Vlahovic al Milan da parte della Juventus sarebbe un errore. La considerazione di chi scrive parte della convinzione che Vlahovic, pur con tutti i suoi limiti caratteriali e tecnici, nel contesto della Serie A sia un top player. Non lo è a livello internazionale, ma nel campionato italiano il serbo è un giocatore che dà un certo tipo di garanzie e che, numeri alla mano, fa la differenza. Dalla stagione 2020-21, limitandosi solo alla Serie A, Vlahovic ha realizzato 21 goal (2020-21, Fiorentina), 23 goal (2021-22, 17 con la Fiorentina e 7 con la Juventus), 10 goal (2022-23, Juventus), 16 goal (2023-24, Juventus) e 10 goal (2024-25, Juventus).

Vlahovic, quindi, va in doppia cifra con i goal in modo fisso in ogni stagione nel nostro campionato, un dato che non sono in tanti a poter garantire. Se guardiamo in casa Milan, nessuno (per vari motivi) è andato sempre in doppia cifra di goal nel quinquennio che abbiamo analizzato per Vlahovic: nel 2020-21 Ibrahimovic 15 goal, Kessie 13 e Rebic 11; nel 2021-22 Giroud e Leao 11 goal; nel 2022-23 Leao 15 goal e Giroud 13; nel 2023-24 Giroud 15 goal e Pulisic 12; nel 2024-25 Pulisic 11 goal.

In sostanza, con Vlahovic il Milan colmerebbe finalmente il vuoto lasciato da Giroud, che a sua volta aveva coperto un vuoto che, per quanto riguarda l'efficacia dei centravanti rossoneri, mancava addirittura dai tempi del primo Ibrahimovic milanista e dell'ultimo Pippo Inzaghi. Un centravanti che garantisca la doppia cifra ogni anno: è quello che manca al Milan; Max Allegri lo ha capitoe lo desidera fortemente, non fidandosi pienamente di Santiago Gimenez.

FRA UN ANNO... - Per la Juventus, rinforzare con una pedina così utile una diretta concorrente, per di più arrivata dietro in classifica nell'ultimo campionato, sarebbe un errore madornale. Piuttosto, meglio rinunciare a 30 milioni e portare Vlahovic a scadenza, se non si riuscisse a cederlo all'estero. Nell'anno che porta ai Mondiali, sarebbe nello stesso interesse di Vlahovic disputare una buona stagione, anche per provare a strappare un ingaggio migliore fra un anno, a quel punto dove vorrà lui.

