Juventus, Ederson e Lookman nella lista per l'estate: c'è una promessa dell'Atalanta

Il primo posto è lì, a tre punti. Lo scudetto non è più un sogno, per l'Atalanta è diventato un obiettivo concreto e messo ben a fuoco; mai come quest'anno. Poi si penserà all'estate e al mercato, consapevoli che fuori da Zingonia c'è già la fila per tutti i gioielli valorizzati da Gasperini: da Ederson a Lookman, passando per Carnesecchi e altri. I primi due nomi sono nella lista della Juventus, che monitora la situazione alla finestra pronta a inserirsi se dovesse esserci l'occasione giusta. Domani alle 20.45 le due squadre si affronteranno all'Allianz Stadium, un'occasione per provare a sondare il terreno e capire se ci sono margini per aprire una trattativa.

QUANTO VALGONO EDERSON E LOOKMAN - L'estate scorsa i due club hanno chiuso il trasferimento di Teun Koopmeiners a Torino per 60,7 milioni complessivi, la valutazione si Ederson e Lookman non è tanto distante dalla cifra investita per l'olandese. Siamo intorno ai 50/60 milioni per uno, una richiesta già registrata da Giuntoli che riflette a come muoversi nei prossimi mesi. I due sono giocatori-chiave per l'Atalanta di Gasperini, fuori dal campo hanno accordi diversi con la società.

EDERSON - Il contratto di Ederson è in scadenza a giugno 2027, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l'Atalanta ha provato a mettere in piedi i dialoghi per un prolungamento ma dall'altra parte continuano a prendere tempo e le chiamate dei dirigenti sono spesso senza risposta. Tempo fa c'era stato un sondaggio del Manchester United ma i contatti non sono mai stati approfonditi, in Inghilterra ci sono anche altri club interessati e occhio al Barcellona. La Juve studia Ederson, ma la concorrenza è tanta.

LOOKMAN - Un anno fa Ademola Lookman aveva strappato una promessa al club: "In estate ti vendiamo al miglior offerente". Promessa non mantenuta, in quella stessa sessione di mercato l'Atalanta ha ceduto Koopmeiners e non se l'è sentita di far partite un altro giocatore importante. Il nigeriano però non ha preso benissimo questa scelta, quando il Psg si era fatto avanti Ademola era pronto al trasferimento e aveva già raggiunto un accordo di massima con i francesi; all'uscita di Zingonia però ha trovato la strada sbarrata, niente da fare. La prossima estate però Lookman, se necessario, è pronto a forzare la mano per lasciare l'Atalanta. La Juventus ci pensa e l'ha inserito in lista, lui ed Ederson sono monitorati costantemente dai bianconeri. E lo saranno anche nella sfida di stasera.

