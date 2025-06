Juventus, El Aynaoui nome nuovo per il centrocampo

La Juventus cerca anche un rinforzo a centrocampo sul mercato. In questo senso il nome nuovo è quello di Neil El Aynaoui. Il franco-marocchino classe 2001 è sotto contratto fino a giugno 2027 col Lens, che due anni fa lo ha acquistato dal Nancy per 600 mila euro. Ha segnato 8 goal in 24 presenze nell'ultimo campionato di Ligue 1, sulle sue tracce vengono dati anche Aston Villa e Lazio.

Il sogno dei bianconeri era quello di riportare in patria il nazionale italiano Sandro Tonali (classe 2000 ex Milan e Brescia), che però è destinato a restare in Inghilterra al Newcastle.

L'alternativa di lusso sul mercato della Serie A è rappresentata dalla pista che porta al brasiliano dell'Atalanta, Ederson (classe 1999 ex Salernitana), cercato anche dal Manchester United e dall'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi.