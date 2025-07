Juventus, vertice Elkann-Scanavino. E Thiago Motta pensa a una cena motivazionale

16.15 - C'è una novità rispetto al vertice convocato per domani da John Elkann, patron di Exor e azionista di maggioranza della Juventus. Il vertice sarà ristretto ai soli John Elkann e Maurizio Scanavino, amministratore delegato del club bianconero, e avrà come argomento principale la situazione di GEDI Gruppo Editoriale, di cui Scanavino è presidente. Solo a margine probabilmente si parlerà della Juventus.

10.50 - La Juventus vuole approfittare della pausa delle nazionali per ricompattarsi, per capire quali sono le cause della crisi e per fare quadrato, con l'obiettivo di conquistare l'obiettivo minimo stagionale del quarto posto in campionato. La prospettiva di una mancata qualificazione alla prossima Champions League preoccupa profondamente la proprietà, tanto da spingere John Elkann a convocare un vertice d’emergenza con i principali dirigenti bianconeri, secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport.



IL VERTICE CON ELKANN - L’incontro, che secondo Sky Sport si svolgerà domani, vedrà la partecipazione dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e, forse, anche del tecnico Thiago Motta. L’obiettivo della riunione sarà valutare la reale possibilità che la Juventus non riesca a piazzarsi tra le prime quattro squadre della Serie A e, di conseguenza, discutere le contromisure necessarie. L’ipotesi peggiore, ovvero l’assenza dalla Champions League 2025-2026, comporterebbe inevitabili tagli al mercato e un ridimensionamento finanziario.

LA SITUAZIONE - Senza gli introiti garantiti dalla massima competizione europea, il club potrebbe dover rinunciare a rinnovi di contratto onerosi – come quello di Weston McKennie – e al riscatto di giocatori in prestito, come Conceição e Kalulu. Inoltre, operazioni costose in entrata, come l’eventuale arrivo di Kolo Muani, potrebbero sfumare. L’aumento di capitale da 200 milioni, effettuato un anno fa, è stato di fatto eroso, e la proprietà non ha intenzione di effettuare ulteriori investimenti straordinari. L’indicazione fornita al management è chiara: il club deve raggiungere l’equilibrio di bilancio in modo autonomo. Tuttavia, il piano industriale prevedeva tre pilastri fondamentali per garantire la sostenibilità: ricavi dal mercato dei giocatori, il passaggio agli ottavi di Champions e una presenza costante nella competizione. Con il secondo obiettivo già sfumato e il terzo fortemente a rischio, la situazione è allarmante. Il progetto di rinnovamento della Juventus, con un nuovo allenatore e un mercato ambizioso, rischia di non dare i frutti sperati. Su Thiago Motta pesano molte incognite, e il suo rapporto con la tifoseria sembra già compromesso. Il vertice convocato da Elkann dovrà servire a individuare strategie efficaci per evitare ulteriori danni e garantire un futuro più stabile al club bianconero.

LA CENA DI THIAGO - Quelli che arriveranno saranno giorni di incontri a tutti i livelli in casa Juventus. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, anche Thiago Motta ha intenzione di provare a compattare squadra e spogliatoio, riproponendo un'idea che era stata vincente pochi giorni prima del derby d'Italia poi vinto contro l'Inter a metà febbraio, ovvero una cena co staff tecnico e giocatori. Al rientro dei nazionali, e poco prima del match all'Allianz Stadium contro il Genoa (in programma sabato 29 alle 18), Motta ha intenzione di radunare il gruppo per una nuova cena motivazionale. Fra le altri soluzioni a cui Motta sta pensando ci sono anche una serie di collqui individuali e un eventuale cambio di modulo che possa favorire il gioco delle punte (il 3-5-2?).

