Juventus: Elkann sbaglia alcune scelte ma sui soldi niente da dire, altri 15 milioni

Exor, azionista di maggioranza della Juventus, mette altri 15 milioni nelle casse del club: il mercato bianconero può partire

John Elkann, attraverso Exor, interviene ancora nella Juventus, immettendo altri soldi nel club: 15 milioni, che si aggiungono agli altri 15 che l'azionista di maggioranza aveva aggiunto al capitale bianconero pochi mesi fa. "Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) comunica che, su richiesta della Società, il socio di maggioranza EXOR N.V. ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi €15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo u.s. (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data)", si legge nella nota comunicata dalla Juventus.

PARTE IL MERCATO - Le scelte che Elkann ha fatto per la Juventus negli ultimi anni possono prestarsi ad alcune critiche, in particolare quella di aver affidato troppo potere a Cristiano Giuntoli, artefice di una gestione fallimentare dal punto di vista tecnico e del mercato nel biennio 2023-2025. Ma nessun tifoso della Juventus può rimproverare ad Elkann di non aver messo soldi nella Juventus: Elkann ne ha messi tanti, forse anche troppi per come sono stati spesi in alcuni casi. E ora ne aggiunge altri 15, per chiudere il bilancio 2024-25 limitando le perdite e per dare avvio al mercato. In una fase contrassegnata dalla doppia cessione sfumata di Weah e Mbangula al Nottingham Forest, un'operazione che avrebbe determinato un'entrata di 23 milioni di euro nelle casse della Juventus, e dal persistere del 'caso Vlahovic', che in caso di mancata cessione peserebbe ancora, fra ingaggio e ammortamento, per una 40 di milioni fino al 30 giugno 2026, per liberarsi a zero, ecco, in una fase del genere, l'azionista mette soldi nel club, cosa rara nel calcio italiano odierno.

IL COMUNICATO SPIEGATO BENE - Per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell'aumento di capitale di 15 milioni, IlBianconero.com pubblica un'attenta e dettagliata analisi, firmata da Leonardo Dorini. E’ al Comunicato del 28 marzo che bisogna far riferimento per inquadrare al meglio questo nuovo aumento, datato 30 giugno, si legge: infatti, in quel momento di particolare difficoltà, con l’esonero di Thiago Motta e una forte incertezza sull’esito dell’ormai ultimo, ed importantissimo, obiettivo stagionale (la partecipazione in Champions League), la Juventus volle tracciare la rotta dei mesi futuri, e lo fece, appunto, con il Comunicato del 28 marzo, esemplare dal punto di vista della chiarezza del percorso tracciato in relazione anche alle incertezze che allora c’erano e che in parte si sono diradate.

In sostanza, Juventus FC comunicava che a causa di “un andamento trimestrale per l’esercizio in corso differente rispetto alle precedenti previsioni nonché maggiori margini di variabilità dei dati previsionali economici” si sarebbe potuto rendere necessario un nuovo apporto di risorse e dimensionava l’intervento da un minimo di 15 milioni ad un massimo pari al 10% della capitalizzazione, cioè intorno ai 110 milioni di Euro.

L’altro fatto importante che il Club comunicava - prosegue l'analisi de IlBianconero.com - era che Exor era disponibile anche alla “copertura integrale” dell’aumento di capitale, in qualsiasi misura si fosse reso necessario, e comunque che avrebbe sottoscritto quanto necessario a non diluirsi sotto la propria quota, pari a circa il 65%.

Se dovessimo tradurre in parole un po’ spicce, per capirci, Exor ha in concreto detto al mercato: io ci sto, ci credo, se voialtri azionisti non ve la sentite, non c’è problema, ci penso io a mettere quanto serve; una sorta di “whatever it takes” in salsa bianconera. Ora, dopo i 15 milioni messi a marzo, riferibili alla copertura delle perdite in formazione per l’esonero dell’allenatore, Exor mette altri 15 milioni e per comprendere questo importo bisogna fare una piccola digressione.

Il Patrimonio Netto Consolidato al 31/12/2024, ultimo dato disponibile, è pari a 57 milioni e sarà intaccato in negativo dalla Perdita al 30/6/2025: a questo riguardo, i rumors parlavano di una risultato negativo rilevante, che i più ottimisti stimavano in 30 milioni e i meno ottimisti in 50; anche se un report molto accurato di Bloomberg uscito il 25 giugno scorso collocava il “consensus” su una perdita dell’intero esercizio di 18 milioni, dopo un utile di circa 16 nel primo semestre (e quindi una perdita di circa 35 nel solo secondo).

Orbene, tirando le somme: 57 milioni di Patrimonio Netto al 31/12/2024, con 18 di perdita (prendendo per buono il dato Bloomberg) e 30 di nuovo capitale, ecco che la Juventus dovrebbe atterrare ad un valore di Patrimonio Netto Consolidato al 30/6/2025 pari a circa 70 milioni. Basterà? La perdita sarà maggiore? il Club deciderà di rafforzarsi ulteriormente? Questo lo vedremo e sarà oggetto di una riflessione più ampia che il Consiglio di Amministrazione dovrà compiere, includendo le stime di andamento del nuovo esercizio, con i nuovi ricavi degli sponsor, la conferma della Champions ed una nuova Stagione di sfide sportive. Ma di certo non possiamo dire che il Club Bianconero sia lasciato al suo destino: l’azionista c’è, si vede e si fa sentire con gesti concreti.