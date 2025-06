Juventus, emergenza difesa: Tudor vuole Balerdi, cosa succede col Marsiglia e le alternative

Uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo mercato, in attesa di ritrovare Gleison Bremer, è quello di rinforzare la difesa. E in questa direzione, Igor Tudor insiste su un nome: è Leonardo Balerdi, che ha già allenato in Francia al Marsiglia, il pallino del tecnico croato per la difesa bianconera, che si è scoperta estremamente fragile nel match contro il Manchester City. Ora i bianconeri devono fare i conti anche con il serio infortunio alla caviglia di Nicolò Savona, che probabilmente rivedremo a settembre, ma a prescindere sembrano aver preso consapevolezza dell'urgenza di rinforzare il reparto.

PERCHE' BALERDI - Prima però il dg Damien Comolli dovrà vendere, e gli indiziati, oltre all'esubero Tiago Djalò, sono Daniele Rugani e Lloyd Kelly, quest'ultimo acquisto di gennaio che però continua a non convincere dirigenza e tecnico. Tornando a Balerdi, in questo momento è il preferito perché conosce bene Tudor e il suo modo di giocare, può essere impiegato in tutte le posizioni della difesa a tre e caratterialmente è considerato da Juventus. L'unica controindicazione, come scrive La Gazzetta dello Sport, è che al momento il Marsiglia fa muro, anche se sul mercato tutto può cambiare velocemente, addirittura in poche ore.

LE ALTERNATIVE - Tra le alternative si registra un vero e proprio saliscendi: dal marocchino del West Ham Nayef Aguerd a Jhon Lucumì del Bologna, passando per Jeff Chabot dello Stoccarda e Ronald Araujo del Barcellona. Nessuno, al momento, sembra convincere più degli altri. Le valutazioni sono in corso, come si legge su IlBianconero.com, con Comolli che dopo il pendolarismo Torino-Stati Uniti dei primi giorni del Mondiale ora si è stabilizzato in terra americana per stare accanto a Tudor e ai giocatori fino al termine del Mondiale. Il dirigente francese si è insediato in un hotel di Orlando, dove i confronti con Giorgio Chiellini, Maurizio Scanavino e lo stesso tecnico sono quotidiani.

