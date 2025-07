Juventus: escluse lesioni per Conceiçao, ma è a forte rischio per il derby

Sospiro di sollievo in casa Juventus per Francisco Conceiçao, ma solo a metà: nessun problema grave, ma la sua presenza nel derby è a forte rischio.

Il fantasista portoghese classe 2002 non ha potuto sfidare il padre Sergio, allenatore del Milan, nella semifinale di Supercoppa Italiana a causa di un infortunio nel riscaldamento che gli ha impedito di scendere in campo, nonostante fosse stato inizialmente inserito da Thiago Motta nell'undici titolare.

INFORTUNIO CONCEICAO: L'ESITO DEGLI ESAMI - Questa mattina il giocatore bianconero è stato sottoposto ad accertamenti clinici approfonditi che hanno chiarito le sue effettive condizioni: secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i test hanno escluso lesioni muscolari. Per Conceiçao si tratta solamente di un sovraccarico al flessore della gamba destra.

DERBY A FORTE RISCHIO - Un problema meno grave del previsto ma comunque da non sottovalutare e che sarà valutato giorno per giorno. Resta comunque a forte rischio la presenza del portoghese nel derby contro il Torino di Paolo Vanoli, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18. Motta non vuole correre rischi, vista anche l'infermeria già affollata: Conceiçao sarà monitorato, ma al momento è più probabile che possa tornare in campo nel match contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini il 14 gennaio.