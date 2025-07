Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani e la chiusura dell'affare Renato Veiga (atteso in serata in Italia), la Juventus sta lavorando per prendere un altro centrale di difesa (a oggi Kelly del Newcastle è il favorito), ma parallelamente a queste trattative Giuntoli lavora anche sul mercato in uscita. Uno dei giocatori "sacrificabili" per fare cassa è Nicolò Fagioli, con l'arrivo di Thiago Motta è scivolato indietro nelle gerarchie del centrocampo bianconero e nell'ultima settimana di mercato potrebbe lasciare Torino.

FAGIOLI IN USCITA DALLA JUVENTUS, IL MARSIGLIA PREPARA L'OFFERTA - Sul classe 2001 c'è da tempo un forte interesse da parte del Marsiglia di De Zerbi, il club francese monitora la situazione legata al giocatore senza ancora aver presentato offerte ufficiali; questione di tempo, perché l'OM sta preparando una prima proposta da portare sul tavolo della Juventus. Dopo aver fatto solo operazioni in entrata i bianconeri puntano a un incasso sicuro dall'eventuale cessione di Fagioli, per questo sono disposti a trattare un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva intorno ai 15/18 milioni (bonus esclusi). No, quindi, a prestito secco o con diritto. Almeno questa è l'idea della Juve.

NON SOLO FAGIOLI - Fagioli però non è l'unico centrocampista che può lasciare la Juventus, i bianconeri continuano a cercare una nuova sistemazione ad Arthur Melo e potrebbero esserci sviluppi anche per Douglas Luiz: Giuntoli ha detto che non partirà, ma dalla Premier League stanno aumentando il pressing. Manchester City e Chelsea sono in prima fila: con i primi se ne è parlato durante i colloqui per Cambiaso, i Blues hanno fatto un sondaggio e valutano un eventuale prestito secco (formual che non convince i bianconeri). Per Arthur è sempre vivo l'interesse di Betis Siviglia ed Everton, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei nuovi contatti.