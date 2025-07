Juventus, Giuntoli pazzo di Ederson: contatto con l’agente, ma dalla Premier è in arrivo un’offerta da 60 milioni

L’Atalanta ha dato una dato una severa lezione di calcio alla Juventus all’Allianz Stadium. Una prova talmente tanto bella che la vittoria per 4-0 e’ sembrata, paradossalmente, anche stretta per la Dea di Gian Piero Gasperini. E tra le tante prestazioni straordinarie a livello individuale spicca, ancora una volta, quella di Ederson. Crea gioco con qualità e visione verticale, macina km su km, recupera tanti palloni. Un centrocampista completo che da almeno un anno è diventato un top a livello internazionale.

RINNOVO LONTANO - L’Atalanta vuole rinnovare il contratto di Ederson in scadenza nel 2027, i contatti vanno avanti da diverse settimane con il suo agente. Nessuna decisione è stata presa dall’ex Salernitana che sembra, però, tentato dalle diverse sirene che stanno risuonando forte dal mercato: la Premier League è un campionato che lo affascina particolarmente.

60 MILION I- La Juventus è pazza di Ederson, Giuntoli farebbe tutto quello che è nelle sue possibilità per portarlo a Torino. Nel mercato di gennaio ha incontrato gli agenti di Ederson per provare a strappare il sì del giocatore al trasferimento potenziale. Allo stato attuale però è il Manchester United il club con più chances di arrivare al brasiliano: i Red Devils hanno preannunciato un’offerta da 60 milioni all’Atalanta. Cifre importanti che potrebbero convincere i Percassi a dare il via libera alla cessione.