Juventus, Giuntoli prepara la missione a Parigi per Kolo Muani

L'acquisto del terzino classe 2003 Alberto Costa del Vitoria Guimaraes sarà il primo colpo della Juventus in questa finestra invernale di calciomercato. Un investimento per l'immediato – che colma il vuoto lasciato dall'esclusione dal progetto e dall'imminente chiusura del rapporto contrattuale con Danilo, sempre nel mirino del Napoli – ma soprattutto per il futuro. E che costerà, tra parte fissa e bonus, una cifra attorno ai 15 milioni di euro.da affiancare a Dusan Vlahovic. Per il primo, resta forte il pressing sul Barcellona per Ronald Araujo – con Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord che restano sullo sfondo – mentre sul fronte offensivo sono ore calde per

E' lui, al momento e decisamente di più di Joshua Zirkzee, il nome sul quale il club bianconero ha deciso di concentrare ed indirizzare le proprie attenzioni. Perché nel rapporto qualità-prezzo rappresenta la soluzione migliore e perché le sue caratteristiche tecniche sono state promosse anche da Thiago Motta. In occasione dell'ultima partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Saint-Etienne, il classe '98 è stato escluso per la terza volta consecutiva dalla lista dei convocati: un segnale inequivocabile che Luis Enrique non ha più intenzione di puntarci, mettendo da parte l'investimento da 95 milioni di euro affrontato non più tardi di un anno e mezzo fa per acquistarlo dall'Eintracht Francoforte. E' di appena 2 reti in 10 partite il suo contributo in questa stagione e, con la trattativa in piedi col Napoli per Kvicha Kvaratskhelia, lo spazio per l'ex giocatore del Nantes andrebbe a restringersi ulteriormente.

La Juventus ci crede, nonostante la concorrenza di Manchester United, Tottenham e Milan, e con l'ingresso nella seconda metà di gennaio proverà ad affondare in maniera definitiva. Cristiano Giuntoli attende un segnale dal PSG per volare in direzione Francia e concludere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il club francese preferirebbe impostare l'affare su basi diverse, con un obbligo di riscatto per rientrare anche parzialmente della spesa fatta ma chiedendo una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro. Tanti, troppi, per la Juventus, che può eventualmente aprire ad un prestito oneroso per superare le ultime resistenze del Paris.

Risultano più complicate attualmente le piste alternative che conducono a Marcus Rashford e Joshua Zirkzee del Manchester United. Sul primo, che non viene considerato per caratteristiche una priorità da parte della dirigenza bianconera, resistono le perplessità legate ad un investimento semestrale per un calciatore dall'ingaggio molto importante (tra i 6 e i 7 milioni di euro netti fino a giugno); per l'ex Bologna invece non si registrano significative aperture da parte dei Red Devils, tanto più ad una soluzione come quella del prestito con diritto di riscatto. Ruben Amorim ci punta, come conferma la sua presenza nel successo in FA Cup contro l'Arsenal, gara risolta dal suo calcio di rigore.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui