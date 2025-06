Quella che sembrava essere una tentazione sta diventando qualcosa di certamente più concreto, giorno dopo giorno. Cristiano Giuntoli vuole portare alla Juventus Mason Greenwood, ala destra inglese classe 2001. La stagione in prestito al Getafe ha confermato tutto il talento di un ragazzo che sembra aver chiuso una parentesi molto brutta a livello personale.

IN VENDITA - Otto reti e sei assist in ventotto presenze nella Liga, due in tre presenze nella coppa del Re. L’impatto di Greenwood nella nuova esperienza in Spagna è stato più che positivo sin dai primissimi giorni. Il Getafe ha avuto il merito di credere nella rinascita del giocatore garantendogli spazio e fiducia. I risultati sono stati talmente positivi da ridurre le possibilità di una conferma nella prossima stagione. Perché da un lato c’è il Manchester United che ha messo in vendita il giocatore, dall’altro le grandi prestazioni offerte hanno riacceso l’interesse delle big per il talento inglese. Mason rientrerà a Manchester per fine prestito ma solo in attesa di capire quella che sarà la prossima destinazione.

Ascolta "Juventus, Giuntoli prepara l’offensiva per Greenwood: comunicazione arrivata dal Manchester United" su Spreaker.

GIUNTOLI IN AGGUATO - La Juventus è sempre più convinta che sia Greenwood il nome giusto per due motivi: per caratteristiche tecniche può fare grandi cose in Italia e l’eventuale operazione sarebbe assolutamente sostenibile. Il Manchester United vorrebbe incassare una cifra vicina ai 30 milioni per giocatore, il club bianconero conta di investire la metà. E quel contratto in scadenza nel 2025 gioca sicuramente a favore di Giuntoli…