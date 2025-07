Nicolò Fagioli vuole lasciare la Juventus dove con Thiago Motta sta facendo tanta, troppa, fatica a trovare spazio. Il centrocampista bianconero ha raccolto in campionato un totale di 17 presenze, con però un impiego ridotto da soli 564 minuti, a cui si aggiungono ulteriori 5 gettoni fra Champions e Supercoppa. Da qui la necessità di abbracciare una nuova sfida per rilanciarsi in grande stile.

NO AL PRESTITO - La Juventus ha memorizzato il desiderio di Fagioli di cambiare aria e sarebbe anche d’accordo a trovare una soluzione per separarsi, ma solo a titolo definitivo. Nelle scorse ore ha fatto un sondaggio anche il Borussia Dortmund, ma per una cessione a titolo temporaneo, formula che non trova aperture da parte del club bianconero. Almeno allo stato attuale.

NON SOLO MARSIGLIA - Fagioli, nel frattempo, ha trovato un accordo economico con l’Olympique Marsiglia e spinge per raggiungere De Zerbi. Anche in questo caso il club francese propone una cessione in prestito con diritto di riscatto. Alla Juventus sono arrivate proposte anche da Fiorentina, Parma e Napoli, ma la preferenza resta una cessione all’estero con un nodo, fondamentale, da sciogliere: trovare un acquirente pronto a rilevare il cartellino del giovane centrocampista azzurro a titolo definitivo per 20/25 milioni di euro.