Juventus, Giuntoli: "Thiago Motta non è in discussione. La società è responsabile nei confronti di proprietà e tifosi"

Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ha parlato in esclusiva a Sky Sport del momento della Juventus: "Noi della società siamo d'accordo con le parole del mister, quella contro l'Empoli è stata una prestazione inaccettabile, siamo convinti tutti, noi, squadra, allenatore che bisogna fare di più. Questa mattina, insieme a Scanavino e Ferrero abbiamo parlato con la squadra, siamo tutti convinti che bisogna fare di più, che nelle prossime 12 giornate dobbiamo dare di più per conquistare il quarto posto che è il nostro obiettivo".

PROGETTO - "Siamo convinti che il progetto iniziato la scorsa estate è importante. Ha grande valore e ci può dare grande soddisfazioni. Motta non è in discussione. Quella di ieri è stata una partita inspiegabile, siamo davvero dispiaciuti e arrabbiati. Il progetto è corretto, le difficoltà sono state accentuate dagli infortuni. Siamo convinti di essere sulla strada giusta".

LE PAROLE DURE DI MOTTA - "Ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità, non ce l'aveva con nessuno in particolare. I grandi colpi hanno deluso? Abbiamo cambiato tanto, abbiamo investito in profili internazionali che in passato hanno fatto grandi cose e sono convinto che faranno lo stesso con la Juventus".

SOCIETA' RESPONSABILE - "La società è sempre responsabile di quello che succede, siamo responsabili nei confronti della proprietà e dei tifosi".