Un Manchester City in difficoltà, una formazione campione d’Inghilterra che si ritrova nel periodo più complesso della sua storia recente: una sola vittoria nelle ultime dodici partite fra tutte le competizioni (Premier League, Carabao Cup e Champions League) e una squadra che è scivolata in settima posizione, in piena lotta per una qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Una situazione non ipotizzabile a inizio anno e che rischia di complicare i piani futuri degli uomini di Guardiola.

EDERSON IN DUBBIO? - Un futuro che rischia già di perdere non solo un simbolo dell’era più vincente nella storia del club come Kevin De Bruyne (in scadenza a fine stagione), ma anche l’estremo difensore brasiliano Ederson, che ha un contratto fino al 30 giugno 2026 con la società inglese. Nel corso delle ultime sfide, Guardiola ha alternato il nazionale verdeoro al secondo Stefan Ortega: a partire da dicembre, infatti, Ederson ha giocato solamente il derby perso contro lo United di Amorim. Per il resto, si è accomodato in panchina sia contro il Liverpool che con il Nottingham Forest (unico successo degli Sky Blues di recente) e il Crystal Palace. Tutti segnali che potrebbero portare a una riflessione in vista di gennaio o della prossima estate, con il portiere brasiliano che, in passato, è già stato cercato dall’Arabia Saudita – in particolare, dall’Al-Ittihad – e potrebbe far riaccendere l’interesse verso questa destinazione.

GUARDIOLA HA SCELTO DI GREGORIO – Specialmente se, in casa City, Pep Guardiola ha già scelto il sostituto di Ederson in caso di addio: trattasi di Michele Di Gregorio, numero uno della Juventus, come riportato dal Daily Mail. L’ex Monza è particolarmente apprezzato dal manager spagnolo, che ha potuto osservarlo da vicino nell’ultima sfida di Champions League. La dirigenza inglese sta valutando il suo dossier, ma è chiaro come la Vecchia Signora consideri Di Gregorio un asset fondamentale per il proprio futuro, visto anche il lungo contratto (sino al 2029) fatto firmare in estate. Solo un’offerta indecente potrebbe far traballare la posizione del CFO Cristiano Giuntoli e di tutta la squadra mercato bianconera, che non intendono privarsi di Di Gregorio, seppur sia finito nel mirino del Manchester City.