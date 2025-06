Juventus, Hancko preferito a Skriniar: le ultime

La Juventus cerca rinforzi in difesa per gennaio. Gli infortuni di Bremer e Cabal costringono Giuntoli a tornare sul mercato per regalare a Thiago Motta almeno un nuovo difensore, se non due. Oltre al giovane portoghese Antonio Silva (classe 2003) del Benfica, sul taccuino del dirigente bianconero c'è una vecchia conoscenza della Serie A italiana: lo slovacco David Hancko, 27 anni compiuti venerdì, autore del quarto gol del Feyenoord nella vittoria di sabato sera per 5-2 in casa contro l'Heracles nel campionato olandese.

La Fiorentina lo acquista nel mercato estivo del 2018 per 3,8 milioni di euro dal MSK Zilina per poi prestarlo un anno dopo allo Sparta Praga per due stagioni e cederlo a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro allo stesso club ceco. Che nell'estate del 2022 lo vende per 8,3 milioni di euro al Feyenoord, con cui è sotto contratto fino a giugno 2028. Ora il club olandese lo valuta almeno 30 milioni di euro e in estate ha respinto un assalto dell'Atletico Madrid.

La Juventus lo preferisce al suo connazionale Milan Skriniar perché Hancko ha due anni in meno e un ingaggio molto inferiore rispetto all'ex calciatore dell'Inter, che al Paris Saint-Germain guadagna quasi 10 milioni di euro netti all'anno, bonus compresi. Senza dimenticare che può giocare anche sulla sinistra oltre che al centro della difesa.

