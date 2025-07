Juventus, i convocati per il Manchester City: Cambiaso out, due rientri

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera con il Manchester City, valevole per la sesta giornata della League Phase di Champions League. Non recupera Andrea Cambiaso, a causa dell'infortunio occorsogli sabato contro il Bologna. Ricordiamo il bollettino: "Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J | medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente". Ieri l'esterno si era allenato parzialmente in gruppo, ma l'ultimo provino effettuato questa mattina ha dato esito negativo.

Rientrano fra i convocati invece il brasiliano Douglas Luiz (ultima partita disputata il 19 ottobre contro la Lazio) e lo statunitense Weston McKennie (assente dal match con il Milan del 23 novembre).

Di seguito la lista dei giocatori convocati da Thiago Motta, allenatore della Juventus, per il match contro i Citizens.

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui