Juventus, i convocati per Parma: Yildiz c'è, la scelta su Koopmeiners. Tudor porta anche Adzic

Appuntamento in trasferta per la Juventus che nella serata di domani sfiderà allo stadio Ennio Tardini il Parma nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. In vista del calcio d'inizio in programma lunedì 21 aprile alle 20:45, ecco i giocatori a disposizione del tecnico Igor Tudor per la sfida con il Parma, come comunicato dalla Juventus.

Fa parte della lista dei convocati Kenan Yildiz, che in allenamento aveva rimediato una forte contusione alla coscia destra. Non parte alla volta di Parma, invece, Teun Koopmeiners, ancora alle prese con un fastidio al tendine del quale soffre fin dal match vinto contro il Lecce.

Fra i bianconeri, sono out anche Samuel Mbangula così come Federico Gatti e gli altri lungodegenti, ovvero Bremer, Cabal e Milik.

Da segnalare la presenza fra convocati di Vasilije Adzic, grande protagonista della cavalcata della Juventus Next Gen verso i playoff di Serie C.

DI SEGUITO I CONVOCATI DELLA JUVENTUS PER LA TRASFERTA DI PARMA:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Renato Veiga, Kelly, Savona, Kalulu, Cambiaso, Alberto Costa, Rouhi

Centrocampisti: Douglas Luiz, Locatelli, McKennie, Thuram

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Weah, Kolo Muani, Adzic

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui